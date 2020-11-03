Hem yetişkinler hem de çocuklar için çok faydalı olan spirulina bir yosun türüdür. İçeriğinde çok zengin protein, vitamin ve mineral barındırması ise spirulina üretimini artırmıştır. Peki spirulina nedir, faydaları nelerdir?

Spirulina Nedir?

Genellikle mavi ya da yeşil renkte olan ve oksijen üreten alglerin, bazı özel tekniklerle kurutulduktan sonra toz veya kapsül formuna getirilmiş şekline spirulina denir. Özellikle spirulina tozu vegan beslenenler için harika bir protein kaynağıdır. Yüksek besin değerine sahip olan spirulinanın; bu yönüyle sağlığımıza da sayısız faydası olduğu bilinmektedir. Tatlı sularda ve okyanuslarda yaşayan, spiraller halinde büyüyen spirulina, yumuşak bir tadı olmasının yanı sıra aynı zamanda kokusuzdur. Spirulina faydaları bakımından dünya tarım örgütleri ve BM(Birleşmiş Milletler)’den onay almış bir besin türüdür. Çoğunlukla gıda takviyesi olarak kullanılan spirulina aynı zamanda renk verici özelliğiyle de ambalajların ya da gıdaların renklendirilmesinde kullanılıyor.

Spirulinanın Faydaları Nelerdir?

Yapılan araştırmalara göre, beyaz kan hücrelerinin güçlü bir yapıya sahip olmasına katkıda bulunduğu gibi kan yapıcı özelliği de olan spirulina aynı zamanda pek çok hastalığa karşı vücut direncini de artırmaktadır. Özlerinde bulunan kalsiyum ve demir dolayısıyla vücudumuzun kan dolaşımına, kas ve kemik sistemine, sinir dokularına olumlu etkiler kazandırdığı bilinmektedir.

Onlarca ciddi hastalığa yol açmasıyla bilinen candida mayasının üzerinde yok edici etkileri bulunan spirulina tableti bu açıdan doğal bir şifa kaynağıdır.

Doğada en çok hayvansal gıdalarda bulunan ve genel sağlığımız için çok önemli olan B12 vitamini spirulinada da bulunmaktadır. Vegan ve vejeteryan beslenme tarzını benimseyenler için ise B12 vitamini kaynağı olmaktadır.

Yorgunluk, bitkinlik gibi günlük yaşam kalitesini düşüren olumsuz faktörlere karşı spirulina kapsül; hücrelerde bulunan şekeri ortaya çıkarıp enerjiyi artırıyor.

Spirulina ıspanakta bulunan demir miktarından yaklaşık olarak %70 daha fazla demir içermektedir. Bunun yanı sıra bağışıklığı güçlendirip, kanseri önleyici özelliklere de sahip olduğu biliniyor. Son yıllarda yapılan araştırmalara ve deneylere göre sprulinanın tümörleri küçülttüğü ispatlanmıştır.

Kurdeşen gibi basit alerjilerden, alerjik rinite ya da solunum durması gibi ciddi sonuçlar doğuran alerjilere karşı spirulina vücudu koruyucu özelliklere sahiptir.

Felç, kalp krizi ve ani ölüm gibi hayati tehlikelere sebep olan hipertansiyon kan basıncının yükselmesiyle ortaya çıkmaktadır. Mucizevi etkileri olan spirulina kan basıncını ideal seviyeye getirerek, hipertansiyonun sebep olacağı risk faktörlerini ortadan kaldırır.

Hücre sağlığını koruyan, hücre canlılığına olumlu katkıları olan spirulina doğal bir antioksidandır. Aynı zamanda iltihap önleyici özelliğiyle de başta üst solunum yolları iltihabı olmak üzere vücudun pek çok noktasında bulunan olası iltihaplara karşı güçlü bir önleyici etkidedir.

Özünde bulunan klorofil organelleri sayesinde; metal zehirlenmelerine karşı etkili bir panzehir görevi görüyor, bunun yanı sıra arsenik zehirlenmelerinde de olumlu katkılar sunuyor.

Bilindiği gibi kan şekerinin yükselmesi başta kalp rahatsızlıkları olmak üzere birçok rahatsızlığı tetiklerken; düşük kan şekeri ise bilinç kaybına kadar ciddi birçok rahatsızlığı tetikliyor. Spirulina kan şekeri seviyesini olması gereken dengede tutarken, aynı zamanda diyabet rahatsızlığı için de tedavi edici bir özellik taşıyor.

Birçok kadının korkulu rüyası olan PMS (Adet öncesi sendromu) etkilerini hafifleten spirulina, bu dönemde yaşanabilecek bazı problemleri önleyici niteliktedir.

Sporcuların daha çok içeceklerine karıştırarak tükettiği spirulina; kas gücünü arttırdığı için egzersizleri daha verimli hale getiriyor. Bu konuda çeşitli tartışmalara sebep olsa da metabolizmayı hızlandırmasının zayıflamaya da yardımcı olduğu düşünülüyor.

Cildi Güzelleştiriyor!

Güzellik sektöründe, cilt bakımı maskelerinde kullanılan spirulinanın cilde olan faydaları saymakla bitmiyor. Çinko ve E vitamini açısından oldukça zengin bir içeriğe sahip olan spirulinanın yaşlanma karşıtı ve yaşlanmayı geciktiren etkileri biliniyor. Özünde bulunan manganez sayesinde var olan cilt kırışıklıklarını azalttığı gibi cildin kırışmasını da engelliyor. Sağlıklı ve güzel bir cilde sahip olmak için vücudumuzun toksinlerden arınması gerekiyor. Mucizevi etkileri kusursuz bir cilt için toksinleri vücuttan atmaya yardımcı olmaktadır. Sivilce ve akneler üzerinde yok edici bir etkiye sahip olan spirulina aynı zamanda açık yaraların iyileşmesinde ve tedavi edilmesinde de etkin rol oynuyor.