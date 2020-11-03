Hem yetişkinler hem de çocuklar için çok faydalı olan spirulina bir yosun türüdür. İçeriğinde çok zengin protein, vitamin ve mineral barındırması ise spirulina üretimini artırmıştır. Peki spirulina nedir, faydaları nelerdir?
Genellikle mavi ya da yeşil renkte olan ve oksijen üreten alglerin, bazı özel tekniklerle kurutulduktan sonra toz veya kapsül formuna getirilmiş şekline spirulina denir. Özellikle spirulina tozu vegan beslenenler için harika bir protein kaynağıdır. Yüksek besin değerine sahip olan spirulinanın; bu yönüyle sağlığımıza da sayısız faydası olduğu bilinmektedir. Tatlı sularda ve okyanuslarda yaşayan, spiraller halinde büyüyen spirulina, yumuşak bir tadı olmasının yanı sıra aynı zamanda kokusuzdur. Spirulina faydaları bakımından dünya tarım örgütleri ve BM(Birleşmiş Milletler)’den onay almış bir besin türüdür. Çoğunlukla gıda takviyesi olarak kullanılan spirulina aynı zamanda renk verici özelliğiyle de ambalajların ya da gıdaların renklendirilmesinde kullanılıyor.
Güzellik sektöründe, cilt bakımı maskelerinde kullanılan spirulinanın cilde olan faydaları saymakla bitmiyor. Çinko ve E vitamini açısından oldukça zengin bir içeriğe sahip olan spirulinanın yaşlanma karşıtı ve yaşlanmayı geciktiren etkileri biliniyor. Özünde bulunan manganez sayesinde var olan cilt kırışıklıklarını azalttığı gibi cildin kırışmasını da engelliyor. Sağlıklı ve güzel bir cilde sahip olmak için vücudumuzun toksinlerden arınması gerekiyor. Mucizevi etkileri kusursuz bir cilt için toksinleri vücuttan atmaya yardımcı olmaktadır. Sivilce ve akneler üzerinde yok edici bir etkiye sahip olan spirulina aynı zamanda açık yaraların iyileşmesinde ve tedavi edilmesinde de etkin rol oynuyor.
Gelelim “Spirulina ne işe yarar? sorusunun yanıtına. Sindirim sistemini düzenleyen, en başta ülser ve gastrit olmak üzere birçok sindirim rahatsızlıklarına iyi gelen spirulina; kansızlık şikayetlerinde de şifa verici bir niteliktedir. Ambalaj sanayisinde, ambalajların renklendirilmesi için; zararsız ve doğal bir renklendirici olduğu için de gastronomi sektöründe gıda boyası olarak da kullanılmaktadır. Bazı gıda boyalarının sağlık açısından riskler taşıdığı göz önünde bulundurulduğunda spirulinanın sağlıklı bir gıda boyası olması tüketim oranını artırmaktadır.
Spirulina içeriğinde barındırdığı bazı doğal tuzlar sayesinde atık ve kirli suların temizlenmesinde de etkin bir rol oynamaktadır. Uzun yıllar boyunca tedavisine neredeyse imkansız gözüyle bakılan HIV virüsünün yol açtığı bağışıklık yetmezliği olarak bilinen AIDS tedavisinde; spirulinanın beyaz kan hücrelerini arttırarak, bağışıklığı güçlendirdi gözlemlenmiştir.
NASA astronotlarının doğal bir besin kaynağı olarak kullandığı spirulina kapsülleri, kronik yorgunluğuna ve dikkat eksikliğine de iyi gelmektedir.
Bir ilaç olmamasına rağmen bugün ilaç sanayisinde birçok ilacın yapımında kullanılan spirulina buna ek olarak; cilt üzerinde bulunan sivilce, akne, açık yaralar ve yanıkları iyileştirici etkiye sahiptir. Ayrıca cildi arındırıcı özelliğiyle de cilt yorgunluğuna ve kırışıklıklara iyi gelir.
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