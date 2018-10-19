Spor maceralarınızı özgürce kaydedin

Saniyede 60 kareye kadar 4K ve FULL HD çekim yapan , 16 MP ve özel kılıfıyla 40m’ye kadar su sızdırmayan G-EYE 900 spor kamerası, görüntü sabitleyici özelliği ile kendisini farklılaştırıyor.

Slowmotion fonksiyonu, durdurma (pause) özelliğiyle montajsız videolar çekmenizi sağlayan bu kamera, dokunmatik LCD ekranıyla kullanım kolaylığı sağlıyor. Oto-portre özelliğiyle kendinizi de çekebileceğiniz, 3 saate varan pil ömrüyle spor yaparken size özgürlük tanıyan G-EYE kameranın akıllı telefonla kontrol edilmesi için WIFI özelliği de bulunuyor.

Video içinde fotoğraf, seri çekim ve timelapse özelliklerine de sahip olan G-EYE 900; her koşulda kaliteli videolar çekmeniz için otomatik LOW LIGHT özelliği sayesinde düşük ışıkta kaliteli videolar sunuyor.

Ürünün önemli bir özelliği, tek dokunuşla kamerayı yaptığınız spora uygun hale getirebilmesi; sporun yer değiştirme hızına göre ön ayarları bulunan bu kamera, yavaş sporlar ve dinamik sporlar modları ile pil ömrünü de koruyarak kaliteden feragat etmiyor.