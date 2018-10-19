Spor maceralarınızı özgürce kaydedin

Saniyede 60 kareye kadar 4K ve FULL HD çekim yapan , 16 MP ve özel kılıfıyla 40m’ye kadar su sızdırmayan G-EYE 900 spor kamerası, görüntü sabitleyici özelliği ile kendisini farklılaştırıyor.
Slowmotion fonksiyonu, durdurma (pause) özelliğiyle montajsız videolar çekmenizi sağlayan bu kamera, dokunmatik LCD ekranıyla kullanım kolaylığı sağlıyor. Oto-portre özelliğiyle kendinizi de çekebileceğiniz, 3 saate varan pil ömrüyle spor yaparken size özgürlük tanıyan G-EYE kameranın akıllı telefonla kontrol edilmesi için WIFI özelliği de bulunuyor.
Video içinde fotoğraf, seri çekim ve timelapse özelliklerine de sahip olan G-EYE 900; her koşulda kaliteli videolar çekmeniz için otomatik LOW LIGHT özelliği sayesinde düşük ışıkta kaliteli videolar sunuyor.
Ürünün önemli bir özelliği, tek dokunuşla kamerayı yaptığınız spora uygun hale getirebilmesi; sporun yer değiştirme hızına göre ön ayarları bulunan bu kamera, yavaş sporlar ve dinamik sporlar modları ile pil ömrünü de koruyarak kaliteden feragat etmiyor.
B’TWIN G-EYE’ın 500 modeli ise kullanımı kolay; az yer kaplayan, hafif ve su sızdırmaz kılıfa sahip bir spor kamerası isteyenler için tasarlandı. Saniyede 30 fotoğraf çekebilen/1080P Full HD spor kamerası da pause özelliğiyle montajsız videolar çekmenizi sağlıyor. Su sızdırmaz kılıfındaki sabitleme aksesuarı da ürünle birlikte geliyor.
İster bisiklete binerken, ister dalış yaparken, ister kayakta veya paten kayarken; pek çok spor dalında hareket halinde fotoğraf çekebilir ve kamera kaydı yapabilirsiniz! Kamerayı kaskınıza, özel sabitleme kayışıyla başınıza, ya da bisikletinize rahatlıkla takabilirsiniz.
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