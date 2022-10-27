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Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta yarın tek maçla başlayacak

27.10.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın açılış maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta yarın tek maçla başlayacak

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta mücadelesi yarın tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 12. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

29 Ekim Cumartesi:

14.30 Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Kırbıyık Holding)

30 Ekim Pazar:

14.30 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)

17.00 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor (RHG Enertürk Enerji)

17.00 Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor (Vodafone Park)

20.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

31 Ekim Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)

20.00 Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)

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