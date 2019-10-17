HABER

"Sporcularımızın selamı Mehmetçiğimizin gönlüne ulaşmıştır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 16:43 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Başarılarının ardından gözyaşıyla, sevgisiyle kahraman Mehmetçiğimize selam eden tüm sporcularımıza ben de selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bilsinler ki sporcularımızın selamı Mehmetçiğimizin gönlüne, kalbine ulaşmıştır. Hiçbir güç, başarısıyla Mehmetçiğine destek veren, Mehmetçiği sevgiyle, hürmetle selamlayan sporcuların önüne geçemeyecektir" - "(Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi) Tesiste yarının şampiyonlarını yetiştireceğiz. Tesisin ismi çok anlamlı. Naim Süleymanoğlu, ülkemize nice gururlar yaşatmış efsane sporcu. Yeni Naimler yetiştirme adına çalışacağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Başarılarının ardından gözyaşıyla, sevgisiyle kahraman Mehmetçiğimize selam eden tüm sporcularımıza ben de selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bilsinler ki sporcularımızın selamı Mehmetçiğimizin gönlüne, kalbine ulaşmıştır. Hiçbir güç, başarısıyla Mehmetçiğine destek veren, Mehmetçiği sevgiyle, hürmetle selamlayan sporcuların önüne geçemeyecektir." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, 2017 yılında vefat eden "Cep Herkülü" unvanlı olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun adının verildiği spor kompleksinin açılışını yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan tesisin açılışında konuşan Kasapoğlu, Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan güvenlik güçlerine selam gönderdiklerini ve dualarının onlarla beraber olduğunu söyledi.

Ayrımcılık yapmadıklarını ve ayrımcılığa da göz yummayacaklarını belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Başarılarının ardından gözyaşıyla, sevgisiyle kahraman Mehmetçiğimize selam eden tüm sporcularımıza ben de selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bilsinler ki sporcularımızın selamı Mehmetçiğimizin gönlüne, kalbine ulaşmıştır. Hiçbir güç, başarısıyla Mehmetçiğine destek veren, Mehmetçiği sevgiyle, hürmetle selamlayan sporcuların önüne geçemeyecektir. Bu evrensel barış mesajını başka yerlere evirmek isteyenler, manipülatif oyunlarla bu güzel selamı kötü yönlere çevirmek isteyenler hiçbir şekilde ne sporcularımızın başarısının önüne ne de bu güzel selamın gücüne engel olamayacaklardır. Biz medeniyet olarak barışın, selametin, esenliğin temsilcileriyiz ve hiçbir şekilde ne ayrımcılık güderiz ne de ayrımcılığa razı oluruz. Biz barışı tesis eden, birleştiren, inşa eden bir ecdadın torunlarıyız."

- "Yeni Naimler yetiştirme adına çalışacağız"

Türkiye'nin son 18 yılda birçok alanda değişim ve gelişim halinde yoluna devam ettiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, sporda eşsiz bir devrim gerçekleştirdiklerini aktardı.

Spora yapılan yatırımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük katkısı olduğunu dile getiren Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Gördüğünüz bu tesis sadece Bursa'nın değil, ülkemizin eşsiz eserlerinden birisi. Spor salonu, yüzme havuzu, antrenman salonları, sauna ve hamamıyla pek çok faaliyeti içinde bulunduracak. Gece gündüz çalışacak bir tesis. Amacımız tüm toplumumuzu sporla buluşturmak. Bu buluşturmanın özünde kadınlarımız var. Kadınlarımızın toplum öncüsü olarak, sporun tabana yayılması konusunda evde öncülük etmelerini bekliyoruz. Bu tesis boş durduğunda bir anlam ifade etmiyor. Bu tesislerimizi 7/24 sizlerin hizmetine açtık. Yerel yönetim ve bakanlık olarak iş birliğiyle bu tesisi işleteceğiz. Bu tesiste yarının şampiyonlarını yetiştireceğiz. Tesisin ismi çok anlamlı. Naim Süleymanoğlu, ülkemize nice gururlar yaşatmış efsane sporcu. Yeni Naimler yetiştirme adına çalışacağız."

Kasapoğlu, sporun birleştiren, dönüştüren bir ruhu olduğunu ve son dönemlerde de önemli sportif başarılar kazandıklarını sözlerine ekledi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat da tesisin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, tüm Bursalıların bu spor kompleksinden en iyi şekilde yararlanmaları temennisinde bulundu.

Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu'nun da katıldığı program, Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki protokol üyelerinin kurdele keserek tesisi hizmete açmasıyla sona erdi.

Tören öncesi Bursa Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Kasapoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

PARTNER Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ‘Ordu Tanıtım Günleri’ne katıldıOrdu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler ‘Ordu Tanıtım Günleri’ne katıldı
Hatay'da yağmurHatay'da yağmur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

En Çok Okunan Haberler

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Kamuya 60 bin personel alınacak

Kamuya 60 bin personel alınacak

Makyajsız tanınmaz halde!

Makyajsız tanınmaz halde!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Yaptırım söylemleri 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yaptırım söylemlerine tepki

Mardin’in Nusaybin ilçesinde karakola havan toplu saldırı!

Karakola havan toplu saldırı!

Son dakika: Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman tutuklandı

Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı

Rasulayn'da terör örgütünün en büyük silah deposu bulundu

Bölgeden sıcak fotoğraf! En büyüğü bulundu

Rasulayn'da teröristlere ait çok sayıda mühimmat bulundu

Hepsi Rasulayn'da bulundu!

Antalya'dan kahreden haber: 1 asker şehit!

Antalya'dan kahreden şehit haberi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.