"Sporcularımızın selamı Mehmetçiğimizin gönlüne ulaşmıştır"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Başarılarının ardından gözyaşıyla, sevgisiyle kahraman Mehmetçiğimize selam eden tüm sporcularımıza ben de selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bilsinler ki sporcularımızın selamı Mehmetçiğimizin gönlüne, kalbine ulaşmıştır. Hiçbir güç, başarısıyla Mehmetçiğine destek veren, Mehmetçiği sevgiyle, hürmetle selamlayan sporcuların önüne geçemeyecektir." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, 2017 yılında vefat eden "Cep Herkülü" unvanlı olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun adının verildiği spor kompleksinin açılışını yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan tesisin açılışında konuşan Kasapoğlu, Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan güvenlik güçlerine selam gönderdiklerini ve dualarının onlarla beraber olduğunu söyledi.

Ayrımcılık yapmadıklarını ve ayrımcılığa da göz yummayacaklarını belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Başarılarının ardından gözyaşıyla, sevgisiyle kahraman Mehmetçiğimize selam eden tüm sporcularımıza ben de selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bilsinler ki sporcularımızın selamı Mehmetçiğimizin gönlüne, kalbine ulaşmıştır. Hiçbir güç, başarısıyla Mehmetçiğine destek veren, Mehmetçiği sevgiyle, hürmetle selamlayan sporcuların önüne geçemeyecektir. Bu evrensel barış mesajını başka yerlere evirmek isteyenler, manipülatif oyunlarla bu güzel selamı kötü yönlere çevirmek isteyenler hiçbir şekilde ne sporcularımızın başarısının önüne ne de bu güzel selamın gücüne engel olamayacaklardır. Biz medeniyet olarak barışın, selametin, esenliğin temsilcileriyiz ve hiçbir şekilde ne ayrımcılık güderiz ne de ayrımcılığa razı oluruz. Biz barışı tesis eden, birleştiren, inşa eden bir ecdadın torunlarıyız."