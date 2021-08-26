Spotify, podcast uygulamasını ücretli hale getirecek

Şirket şimdi ücretli podcast deneyimini bir tık daha yukarı taşıyor. 15 Eylül’de yalnızca abonelere özel içerikler uluslararası dinleyicilere sunulacak. Ancak program şimdilik ABD ile sınırlı olacak. Diğer ülkelerden içerik oluşturucuların para kazanma araçlarına sahip olmak için biraz daha beklemesi gerekecek.

Şirket, hizmeti tüm kullanıcı tabanı için bir kazan-kazan olarak nitelendiriyor. Şirket bu kapsamda farklı paketler sunuyor. Dileyen dinleyicilerden komisyonsuz abonelik ücretleri alınacak. Spotify, 2023’te ise podcastlerden yüzde 5’lik bir kesinti almaya başlayacak. Bu sistem Apple ile karşılaştırıldığında mantıklı olabilir.

Apple, podcast programı için yıllık 20 ABD doları ücret alıyor ve ilk yıl için yüzde 30, sonraki yıl için yüzde 15 abonelik kesinti alıyor. Spotify, test döneminden edindiği bilgilere dayanarak ücretli paketlerini çeşitlendireceğini duyurdu. Şirket, içerik oluşturuculara daha fazla esneklik sunmak için 20 yeni fiyatlandırma seçeneği sunuyor.

Ayrıca, yayıncıların aboneleriyle daha iyi etkileşim kurabilmeleri için iletişim adreslerinin bir listesini indirmelerine izin veriyor.

Bu, içerik oluşturucuların e-posta pazarlaması ve bildirimleri kullanarak içeriklerini daha fazla tanıtmasına yardımcı olacaktır.

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