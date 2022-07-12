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Sri Lanka'da ekonomik kriz: Cumhurbaşkanı Rajapaksa'nın eski maliye bakanı kardeşinin yurt dışına çıkışı engellendi

12.07.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basil Rajapaksa, ülke tarihinin en ağır ekonomik krizinde, gıda, yakıt ve ilaç sıkıntısına karşı başlayan sokak protestoları sonrası Nisan ayında istifa etmişti.

Sri Lanka'da ekonomik kriz: Cumhurbaşkanı Rajapaksa'nın eski maliye bakanı kardeşinin yurt dışına çıkışı engellendi

Sri Lanka polis yetkilileri, Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın kardeşi ve eski Maliye Bakanı Basil Rajapaksa'nın yurt dışına çıkışını engellediklerini açıkladı.

Basil Rajapaksa, ülke tarihinin en ağır ekonomik krizinde, gıda, yakıt ve ilaç sıkıntısına karşı başlayan sokak protestoları sonrası Nisan ayında istifa etmişti.

Binlerce kişi hafta sonu Cumhurbaşkanı Rajapaksa'nın sarayını basmıştı. Güvenli bir yerde olduğu belirtilen Rajapaksa'nın hafta içinde istifa etmesi bekleniyor.

Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, parlamentonun 20 Temmuz'da yeni cumhurbaşkanını seçeceğini söyledi.

Ana muhalefet lideri Sajith Premadasa BBC'ye, cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı.

Cumartesi günü yüz binlerce kişinin katıldığı protestolarda konutu basılarak ateşe verilen Başbakan Ranil Wickremesinghe de istifa etmeyi kabul ettiğini söylemişti.

Eski Sri Lanka Maliye Bakanı Basil Rajapaksa, protestolar sonrası Nisan ayında istifa etmişti

Tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan Sri Lanka'da Mart ayından beri protestolar sürüyor.

Döviz rezervi kalmayan 22 milyon nüfuslu ülkede artan enflasyon nedeniyle ilaç, yakıt ve diğer temel tüketim maddeleri bulunamıyor.

Sri Lanka en son olarak Rusya'dan krediyle yakıt almaya çalışmış ancak başarılı olamamıştı.

Resmi verilere göre Sri Lanka'da yıllık enflasyon Nisan'da yaklaşık yüzde 34'tü. Ancak uzmanlar gerçek enflasyonun yüzde 122 olduğunu söylüyor.

Ülkede yılın ilk altı ayında benzin fiyatları yüzde 137, mazot fiyatları yüzde 230 arttı.

Acil kredi arayışında olan ülke yaşanan ekonomik krizden pandemiyle beraber azalan turizm gelirlerini sorumlu tutuyor.

Kriz yüzünden Mayıs ayında Cumhurbaşkanı'nın kardeşi Mahinda Rajapaksa başbakanlıktan istifa etmişti.

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