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Çok satanlarda birinci! Next Pro-Maid X8 Akıllı Robot Süpürge günün fırsat ürünü oldu
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Çok satanlarda birinci! Next Pro-Maid X8 Akıllı Robot Süpürge günün fırsat ürünü oldu

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
22.01.2025 15:04
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Yaşam alanlarımızın temizliği, önem listemizde başı çekiyor ama temizliğe gelince vakit bulmak bir o kadar zor oluyor! "Artık temizlik benim için bir dert olmaktan çıksın!" diyorsanız doğru yerdesiniz, siz keyfinize bakarken yaşam alanınızdaki her metrekareyi özenle temizleyecek akıllı bir robot süpürge ile tüm bu derdinizden kurtulabilirsiniz. Şanslınız çünkü Next Pro-Maid X8 Akıllı Robot Süpürge günün fırsat ürünü oldu!

Hızlı tempolu yaşamlarımızda temizlik sık sık arka planda kalıyor, ancak yaşadığımız alanların düzenli ve temiz olması ruh halimizi ve verimliliğimizi direkt etkiliyor. "Temizlik derdi artık benim için tarih olsun!" diyorsanız, doğru zamanda doğru yerdesiniz. Sizi bu yükten kurtaracak akıllı bir çözüm var: Next Pro-Maid X8 Akıllı Robot Süpürge! Bu inovatif cihaz, evinizin her köşesini titizlikle temizleyerek size zaman kazandıracak. Günün fırsat ürünü olarak karşınıza çıkan bu süpürge ile hem ferah bir yaşam alanı elde etmeniz çok kolay. Fırsatı incelemek isterseniz işte detaylar...

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Next Pro-Maid X8 Akıllı Robot Süpürge [Enerji Sınıfı A]

Enerji verimliliği açısından yüksek bir performans sergileyen Next Pro-Maid X8 Akıllı Robot Süpürge, bulunduğunuz alanı haritalayarak en etkili temizlik rotasını belirler. Yüksek emiş gücü ile halı ve sert zeminlerde kirleri, tozları ve alerjenleri etkili bir şekilde toplar. Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir çeşitli temizlik modları, süpürgenin farklı yüzeyler ve durumlar için en uygun şekilde çalışmasını sağlar. Mobil uygulama desteği ile uzaktan kontrol imkanı sunar. Bu sayede kullanıcılar, süpürgenin çalışma saatlerini ayarlayabilir ve temizleme süreçlerini takip edebilir. Bataryası azaldığında otomatik olarak şarj istasyonuna geri dönerek şarj olur. HEPA filtresi havadaki alerjenlerin azaltılmasına yardımcı olur. Düşük gürültü seviyesi ile gündelik yaşamın akışını bozmaz.

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Bu içerik 22 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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