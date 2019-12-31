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  4. Star ve Güneş gazeteleri son sayısını bugün çıkardı

Star ve Güneş gazeteleri son sayısını bugün çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 11:02 | Son Güncelleme

TürkMedya bünyesindeki Star gazetesi bugün son sayısını çıkardı. Gazete, yayın hayatına dijital olarak devam edecek. Grubun bir diğer gazetesi Güneş ise farklı bir formatta Akşam gazetesinin eki olarak okurlarıyla buluşacak.

Star ve Güneş gazeteleri son sayısını bugün çıkardı

1999 yılında yayın hayatına başlayan ve farklı medya grupları bünyesinde yayınlarını sürdüren Star gazetesi, bugun son kez basıldı. "Kağıda veda ediyoruz artık 24 saat sizlerleyiz" manşetiyle veda eden gazete, yayınlarına star.com.tr'de devam edeceğini duyurdu.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak da son sayıdaki yazısında "Artık, sürdürülebilir ve aktif gazetecilik ancak dijital platformda mümkündür" ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ EK OLUYOR

TürkMedya grubunun bir diğer gazetesi Güneş de günlük gazete olarak son baskını yaparken yayın hayatına farklı bir formatla Akşam gazetesinin eki olarak devam edecek.

Gazetenin bugünkü sayısında "Güneş gazetesi bugün son kez bayilerde okuyucusuyla buluştu. Yarından itibaren renkli yüzüyle Akşam gazetesinin eki olarak çıkmaya başlayacak" duyurusu yer aldı. Güneş gazetesinin internet sitesinin ise yayınına devam edeceği aynı duyuruda ifade edildi.


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Star gazetesi güneş gazetesi

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