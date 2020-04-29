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Star Wars Battlefront 2 son güncellemesi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.04.2020 12:01 | Son Güncelleme

Çıkışından sadece iki yıl sonra Star Wars Battlefront 2 macerası sona ermek üzere. Electronic Arts bugün, The Battle of Scariff adı verilen ücretsiz içerik güncellemesinin yayınlanmasıyla oyunun tamamlanacağını duyurdu. Yeni içeriğin çıkış tarihi 29 Nisan.

Star Wars Battlefront 2 son güncellemesi

Battlefront 2 The Battle of Scariff güncellemesinde Rogue One: Bir Yıldız Savaşları Hikayesi temel alınmış. Ancak güncelleme asıl Supremacy ve Instant Action modları ile Hoth, Tattoine, Yavin 4 ve Death Star 2 gibi orijinal Star Wars üçlemesine odaklanacak. Güç dengesizliğini telafi etmek için, bazı yerlerde gemiler bulunsa da Supremacy savaşları sadece zemin aşamasında gerçekleşecek. Scarif ve Crait gezegenleri de Heroes vs Villains oyun moduna ekleniyor ve MC85 Star Cruiser ve First Order Star Destroyer Co-op moduna ekleniyor.

Tek başına co-op oyun deneyimi yaşamak isteyen oyuncular için, yeni bir Instant Action seçeneği olarak yapay zekaya karşı çevrimdışı oynanabilir hale getirilecek. Tüm oyunculara ayrıca üç yeni görünüm verilecek. Rey'in sarı ışın kılıcı, Kylo Ren'in maskesi ve İmparator Palpatine için yeni bir kostüm. Darth Maul olarak 5000 düşmanı yenen oyuncular ise Old Master kostümünün kilidini açacak.

DICE’tan Dennis Brännvall; "Bu muhteşem galakside karakterleri, dünyaları ve deneyimleri geliştirmek bir onur ve tüm ekip için dikkat çekici, zorlu ve sonuçta ödüllendirici bir yolculuk olmaya devam etti. Milyonlarca tutkulu bir topluluğumuz olduğunu bilerek oyuncular ve Star Wars taraftarları, tıpkı bizim gibi, yolculuk sırasında, şimdiye kadar sahip olabileceğimiz en büyük ilham kaynağı.”

Geçtiğimiz günlerde DICE Battlefield V için son içerik güncellemesinin haziran ayında çıkacağını duyurmuştu. Her iki oyunda az sayıda çalışandan oluşan temel bir geliştirici kadrosuna geçeceğini tahmin etmek zor değil. Bu durumda oyuncuları firmanın asıl kadrosu ne üzerinde çalışıyor sorusu daha çok ilgilendiriyor.

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