Steve Jobs, Iron Man 2’yi hiç beğenmemiş

Disney CEO'su Bob Iger'ın yayınlandığı kitap yıllar önce yaşanmış ilginç bir olayı ortaya çıkardı. "The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company" adlı kitapta yazanlara göre; Apple'ın kurucusu Steve Jobs, Iron Man 2'dan nefret etmiş.
Apple'ın kurucusu Steve Jobs, 2011 yılında yaşamını yitirmişti. Robert Downey Jr.'ın başrolünde yer aldığı Iron Man 2, Jobs’un ölümünden bir yıl önce izleyiciyle buluşmuştu. 15 yıl boyunca Disney’in CEO koltuğunda oturan Bob Iger’ın kitabının en dikkat çeken bölümlerinden biri Steve Jobs'ın Iron Man 2'yu izledikten sonra özellikle Disney'i arayıp şikayet etmesi oldu. Kitapta Steve Jobs'ın bu hareketi şöyle anlatılıyor: "Iron Man 2 vizyona girdiğinde Steve oğlunu izlemesi için filme götürmüş ve beni ertesi gün aradı. 'Reed'i geçen akşam filmi görmeye götürdüm. Berbattı.' dedi."
Aslında Iron Man 2'nun geliştirme aşaması Disney'e ait değildi. Paramount'un geliştirdiği Marvel filmi Iron Man 2, Marvel'ı Disney'in 4 milyar dolara satın almasından çok kısa bir süre sonra vizyona girmişti. Bu nedenle tüm aşamalarında Disney yer alamadı. Bob Iger, kitabında bahsettiğine göre Steve Jobs'a Iron Man 2 konusunda hak veriyordu.
Filmin konusu ise şöyleydi: Küstah ama seksi bir işadamı görüntüsündeki Tony Stark aslında Iron Man'in ta kendisidir ve bu özelliğini tüm dünya ile paylaşmaktan hiç de çekinmiyordur. Sırrını paylaşması için "mahalle baskısı" gören Stark, orduya da hükumete de ser veriyor sır vermiyordur. Zırhının sırrı bir tek kahramanımıza ait olmalıdır! Teknolojisini orduyla paylaşması için iktidar, basından ve halktan baskı gören Tony, bilginin yanlış ellere geçmesinden korktuğu için Iron Man zırhının sırrını açıklamak istemez. Yanında Pepper Potts, ve James Rhodey Rhodes ile birlikte, Tony yeni ittifaklar kurar ve yeni büyük güçlerle yüzleşir.
Şimdilerde Iron Man karakteri Marvel Sinematik Evreni'nden tamamen çıkmış durumda. Ancak Robert Downey Jr., izleyicileri geçmişe götürecek olan Black Widow filmi için geri dönecek gibi görünüyor. Black Widow 1 Mayıs 2020 tarihinde izleyicileriyle buluşacak.
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