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Stevia bitkisi Nedir? Faydaları nelerdir?

16.11.2020 10:21 | Son Güncelleme:
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Stevia bitkisi Nedir? Faydaları nelerdir?

İçindekiler

  • Yiyecek Tatlandırmada Alternatif Bir Yöntem: Stevia bitkisi
  • Yiyecek ve İçeceklerde Kullanılabiliyor
  • Tamamen Doğal İçerikli Tatlandırıcı
  • Endüstriyel Ürünleri Kullanırken Dikkatli Olun
  • Şeker Otu Yetiştiriciliği
  • Balkonda Şeker Otu Yetiştirmeniz Mümkün
  • Maliyeti Düşük Bir Tatlandırıcı Alternatifi

Son zamanlarda tatlandırıcı olarak oldukça sık tercih edilen stevia ile gıda ve içecek endüstrisinde sıkça karşılaşabilirsiniz. Şeker otu olarak da bilinen stevia, tüketiciler tarafından büyük ilgi gören bitkilerden biri.

Tatlandırıcılar özellikle diyabet hastalarının sürekli olarak karşılaştığı ürünlerdir. Bu ürünler kimyasal içeriğe sahip olduğunda sağlık için olumsuz etkiler yaratabilir. Doğal yöntemlerle elde edildiğinde sağlığa zararlı bir etkisi bulunmayan bu bitki, son zamanlarda oldukça sık tercih edilir. Bu yazıda sizlere stevia nedir sorusunun cevabını sunuyoruz.

Yiyecek Tatlandırmada Alternatif Bir Yöntem: Stevia bitkisi

Günümüzde yaşlı ya da genç demeden birçok insan şeker hastalığıyla karşı karşıya. Günlük yaşam koşullarında hareketsizlik, obezite gibi sorunların şeker hastalığını da beraberinde getirdiği bilinen bir gerçek. Genetik olarak bu hastalığa sahip olmanın dışında sağlıksız yaşam tarzı da diyabet hastalığına neden olabilir. Kandaki şeker miktarını dengelemek sağlıksız besinlerin tüketimi sonucunda vücut için oldukça zor hale gelebilir. Aslında şeker hastaları için geliştirilen bu alternatif yöntem, günümüzde kilo almak istemeyen tatlı düşkünleri tarafından da tercih edilir. Stevia şeker yerine kullanılabilen, şekerden çok daha tatlı bir tada sahip bir bitki olarak göz öne çıkar.

Yiyecek ve İçeceklerde Kullanılabiliyor

Hiç şeker içermeyen bu ürün, özellikle diyabet hastaları tarafından son zamanlarda oldukça sık tercih edilir. Dildeki tat tomurcuklarında şekerden yaklaşık 400 kat daha tatlı gibi hissettiren bu bitki, çeşitli yiyecek ve içeceklerde kullanılabilir. Farklı tariflerde yer verebileceğiniz stevia tozu, şeker kullanmanıza gerek kalmadan oldukça güzel sonuçlar elde etmenizi sağlar. Bu tozu elde etmek için stevia bitkisi kurutulur ve ardından toz haline getirilerek kullanılır. Oldukça şekerli bir tat sağlayan bu bitki diyabet hastaları tarafından rağbet görür.

Tamamen Doğal İçerikli Tatlandırıcı

Tatlandırıcı kullanımı diyabet hastaları için kimi zaman zorunlu hale gelebilir. Kimyasal içeriğe sahip tatlandırıcıların oldukça zararlı olduğu bilinmektedir. Diyabet hastaları tarafından sıklıkla tercih edilen bu ürünler, göründükleri kadar masum olmayabilir. Stevia tatlandırıcı olarak sıkça tercih edilir. Kandaki insülin miktarını olumsuz etkilememesi nedeniyle bu bitki oldukça yaygın olarak kullanılır. Doğal içeriğe sahip olan bu bitki kurutulduktan sonra toz haline getirilir. Çay, kahve, yemek ve tatlılarda kullanabileceğiniz bu ürün şekerden fazlasıyla tatlıdır. Şeker otu olarak da bilinmesinin nedeni budur.

Endüstriyel Ürünleri Kullanırken Dikkatli Olun

Şeker otu toz haline getirilerek kullanıldığında oldukça doğal bir tatlandırıcıdır. Doğallığı büyük bir avantaj olarak öne çıkar. Ancak ticari olarak üretilen endüstriyel ürünlerde, bu bitkinin tozu tamamen doğal olmayabilir. İçine katkı malzemeleri girdiğinde doğallığı bozulan bu ürün, kimyasal yöntemlerle normalden çok daha tatlı hale getirilir. Bu kimyasal işlemler ürünün doğallığını bozar, aynı zamanda sağlığa zararlı olabilir.

Stevia zararları bitkinin doğal hali kullanılmadığında ortaya çıkar. Kullanılan katkı malzemelerinden biri olan maltodekstrin maddesine içerikler kısmında özellikle bakılmalıdır. Nişastadan üretilen bu kimyasal madde yüksek glisemik indekse sahiptir. Bu durum kan şekerinin normal bir besin tüketilmesinden çok daha hızlı yükselmesine neden olur. Sağlığa zararlı olabilir. Bu nedenle kullanıcılar tarafından alınan ürün içeriğinde dikkatli olmanızı tavsiye ederiz.

Şeker Otu Yetiştiriciliği

Şeker otu, asidik olmayan topraklarda kolayca yetiştirilebilir. Ülkemizde genellikle Akdeniz bölgesinde yetiştiriciliği yapılan bu bitkiyi aslında siz de balkonunuzda bile yetiştirebilirsiniz. Stevia tohumu oldukça küçük boyutta olduğundan tohumdan yetiştirilmesi biraz zordur. Bu tohumlar o kadar küçüktür ki toplu iğne ucu kadar büyüklüğe sahiptir. Güneşli, rutubetli ve sıcak bir ortamda kolayca yetişebilen bitkiye balkonda bile bakabilirsinz. Geniş ve canlı yeşil yapraklara sahiptir ve balkonunuzda oldukça güzel görünür. Genellikle kış aylarında hasat edilerek kurutulan bu bitki, yaz aylarında balkonunuza renk katar.

Balkonda Şeker Otu Yetiştirmeniz Mümkün

Filizlendirmenin profesyonellik gerektirdiği bu bitkiyi kendiniz yetiştirmek için stevia fidesi satın almayı tercih edebilirsiniz. Bakımı oldukça kolay olan bu fideyi haftada 2-3 kere sulayarak şeker otunu balkonunuzda dahi yetiştirebilirsiniz. Bol güneş alan bir yerde düzenli sulama yaparak bu bitkiyi kolayca büyütmeniz mümkün. Bitki büyüdükten sonra yapraklarını kurutup toz haline getirebilir, ardından bu tozu şeker yerine kullanabilirsiniz. Tatlı tariflerinde ve içeceklerde kullanılan bu bitkinin doğal olması nedeniyle sağlığa zararı bulunmaz.

Toz haline getirilerek kullanılmasının yanı sıra yaprakların kurumasını beklemeden su ile kaynatarak özütünü de elde edebilirsiniz. Elde ettiğiniz bu özütü özellikle içeceklere ekleyerek oldukça şekerli bir tat yaratabilirsiniz. Özütten birkaç damla kullanarak istediğiniz şeker tadına sahip olmanız mümkün.

Maliyeti Düşük Bir Tatlandırıcı Alternatifi

Ticari amaçlı endüstriyel ürünler oldukça pahalı olabilir. Yetiştirilmesi oldukça kolay bu ürünün fidesini satın alarak ticari ürünlerden çok daha sağlıklı bir şekilde şeker otuna sahip olmanız mümkün. Stevia fiyatı ticari ürünler tercih edildiğinde oldukça fazla miktarlara çıkabilir. Oldukça kolay erişebileceğiniz bu bitkinin fidesi ise uygun fiyatlarla kullanıcılara sunulur. Maliyeti düşük bir şekilde kendi tatlandırıcınızı doğal bir şekilde üretmek isterseniz bu fidelerden satın almayı tercih edebilirsiniz.

Birkaç ay içinde 60 santimetreye yakın bir boya ulaşan şeker otu, kış mevsimi geldiğinde hasat edilir. Yetiştirilirken toprağın sürekli nemli kalmasına gereksinim duyan şeker otunu haftada 2-3 kez sulayarak büyütebilirsiniz. Kuruttuktan sonra toz haline getirdiğiniz bitkiyi kavanoz içinde uzun süre muhafaza edebilirsiniz.

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