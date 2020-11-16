Stevia bitkisi Nedir? Faydaları nelerdir?

Tatlandırıcılar özellikle diyabet hastalarının sürekli olarak karşılaştığı ürünlerdir. Bu ürünler kimyasal içeriğe sahip olduğunda sağlık için olumsuz etkiler yaratabilir. Doğal yöntemlerle elde edildiğinde sağlığa zararlı bir etkisi bulunmayan bu bitki, son zamanlarda oldukça sık tercih edilir. Bu yazıda sizlere stevia nedir sorusunun cevabını sunuyoruz. Yiyecek Tatlandırmada Alternatif Bir Yöntem: Stevia bitkisi Günümüzde yaşlı ya da genç demeden birçok insan şeker hastalığıyla karşı karşıya. Günlük yaşam koşullarında hareketsizlik, obezite gibi sorunların şeker hastalığını da beraberinde getirdiği bilinen bir gerçek. Genetik olarak bu hastalığa sahip olmanın dışında sağlıksız yaşam tarzı da diyabet hastalığına neden olabilir. Kandaki şeker miktarını dengelemek sağlıksız besinlerin tüketimi sonucunda vücut için oldukça zor hale gelebilir. Aslında şeker hastaları için geliştirilen bu alternatif yöntem, günümüzde kilo almak istemeyen tatlı düşkünleri tarafından da tercih edilir. Stevia şeker yerine kullanılabilen, şekerden çok daha tatlı bir tada sahip bir bitki olarak göz öne çıkar.

Yiyecek ve İçeceklerde Kullanılabiliyor Hiç şeker içermeyen bu ürün, özellikle diyabet hastaları tarafından son zamanlarda oldukça sık tercih edilir. Dildeki tat tomurcuklarında şekerden yaklaşık 400 kat daha tatlı gibi hissettiren bu bitki, çeşitli yiyecek ve içeceklerde kullanılabilir. Farklı tariflerde yer verebileceğiniz stevia tozu, şeker kullanmanıza gerek kalmadan oldukça güzel sonuçlar elde etmenizi sağlar. Bu tozu elde etmek için stevia bitkisi kurutulur ve ardından toz haline getirilerek kullanılır. Oldukça şekerli bir tat sağlayan bu bitki diyabet hastaları tarafından rağbet görür. Tamamen Doğal İçerikli Tatlandırıcı Tatlandırıcı kullanımı diyabet hastaları için kimi zaman zorunlu hale gelebilir. Kimyasal içeriğe sahip tatlandırıcıların oldukça zararlı olduğu bilinmektedir. Diyabet hastaları tarafından sıklıkla tercih edilen bu ürünler, göründükleri kadar masum olmayabilir. Stevia tatlandırıcı olarak sıkça tercih edilir. Kandaki insülin miktarını olumsuz etkilememesi nedeniyle bu bitki oldukça yaygın olarak kullanılır. Doğal içeriğe sahip olan bu bitki kurutulduktan sonra toz haline getirilir. Çay, kahve, yemek ve tatlılarda kullanabileceğiniz bu ürün şekerden fazlasıyla tatlıdır. Şeker otu olarak da bilinmesinin nedeni budur.

Endüstriyel Ürünleri Kullanırken Dikkatli Olun Şeker otu toz haline getirilerek kullanıldığında oldukça doğal bir tatlandırıcıdır. Doğallığı büyük bir avantaj olarak öne çıkar. Ancak ticari olarak üretilen endüstriyel ürünlerde, bu bitkinin tozu tamamen doğal olmayabilir. İçine katkı malzemeleri girdiğinde doğallığı bozulan bu ürün, kimyasal yöntemlerle normalden çok daha tatlı hale getirilir. Bu kimyasal işlemler ürünün doğallığını bozar, aynı zamanda sağlığa zararlı olabilir. Stevia zararları bitkinin doğal hali kullanılmadığında ortaya çıkar. Kullanılan katkı malzemelerinden biri olan maltodekstrin maddesine içerikler kısmında özellikle bakılmalıdır. Nişastadan üretilen bu kimyasal madde yüksek glisemik indekse sahiptir. Bu durum kan şekerinin normal bir besin tüketilmesinden çok daha hızlı yükselmesine neden olur. Sağlığa zararlı olabilir. Bu nedenle kullanıcılar tarafından alınan ürün içeriğinde dikkatli olmanızı tavsiye ederiz. Şeker Otu Yetiştiriciliği Şeker otu, asidik olmayan topraklarda kolayca yetiştirilebilir. Ülkemizde genellikle Akdeniz bölgesinde yetiştiriciliği yapılan bu bitkiyi aslında siz de balkonunuzda bile yetiştirebilirsiniz. Stevia tohumu oldukça küçük boyutta olduğundan tohumdan yetiştirilmesi biraz zordur. Bu tohumlar o kadar küçüktür ki toplu iğne ucu kadar büyüklüğe sahiptir. Güneşli, rutubetli ve sıcak bir ortamda kolayca yetişebilen bitkiye balkonda bile bakabilirsinz. Geniş ve canlı yeşil yapraklara sahiptir ve balkonunuzda oldukça güzel görünür. Genellikle kış aylarında hasat edilerek kurutulan bu bitki, yaz aylarında balkonunuza renk katar.