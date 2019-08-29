Su almaya başlayan yattaki yolcular ve mürettebat kurtarıldı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kıyıdan 200 metre açıldıktan sonra su almaya başlayan yat, kaptanın dikkati sonrası hızla kıyıya yanaştırıldı. 15 yolcu ve 2 mürettebat kıyıya çıkarıldıktan sonra yat sulara gömüldü. Daha sonra yat vinç yardımıyla çıkarıldı.

İlçede bulunan tarihi Selçuklu Tersanesi'nin yaklaşık 200 metre açıklarında seyreden 16 metre uzunluğundaki yatın, saat 15.00 sıralarında açıldıktan bir süre sonra egzoz kısmından su aldığı fark edildi. Yat kaptanı Alper Yılmaz, 15 yolcusu ve 2 mürettebatı bulunan yatı iskeleye yanaştırdı ve yolcularla mürettebat tahliye edildi. Ardından yat sulara gömüldü. Batan yat vinç yardımıyla çıkarıldı.

Yat sahibi Berat Sipahioğlu, "Kaptanın tecrübesi sayesinde kimsenin burnu bile kanamadan yolcularımızı tahliye ettik. Hatta bazı yolcularımız durumu fark etmedi bile. Maddi hasar var ancak önemli değil. Can kaybı yaşanmadan böyle bir olayı atlattık. Kaptanımıza dikkatinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

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