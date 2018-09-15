Su dolu leğene düşen bebek yaşam mücadelesi veriyor

Uşak'ın Eşme ilçesinde su dolu leğene düşerek boğulma tehlikesi geçiren bir yaşındaki Suriyeli bebek hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Süleyman ve eşi Valha Osman'ın bir yaşındaki oğulları Abdullah, evin balkonunda oynadığı sırada su dolu leğene düştü.
Boğulma tehlikesi geçiren bebek, annesi tarafından leğenden çıkarılarak Eşme Devlet Hastanesine götürüldü.
Hayati tehlikesi bulunan bebek, ilk müdahelenin ardından Uşak Devlet Hastanesine sevk edildi.
Bebeğin anne ve babasının emniyette ifadelerinin alındığı öğrenildi.
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