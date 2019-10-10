HABER

Suat Suna Ve Kürşat Başar’dan unutulmaz konser

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 12:26 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya Belediyesi, sanatçı Suat Suna ve Kürşat Başar’ı vatandaşlarla buluşturdu.Mudanya Mütarekesinin 97.

Suat Suna Ve Kürşat Başar’dan unutulmaz konser

Bursa’nın Mudanya Belediyesi, sanatçı Suat Suna ve Kürşat Başar’ı vatandaşlarla buluşturdu.
Mudanya Mütarekesinin 97. yıldönümü kutlamaları,sevilen sanatçı Suat Suna ile gazeteci-yazar ve müzisyen Kürşat Başar’ın konseriyle başladı. Suat Suna’nın, kendine has yorumu ile seslendirdiği şarkılara Kürşat Başar da saksafonuyla eşlik etti. Meydanı dolduran çok sayıda vatandaş doyasıya eğlenirken, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, konserin sonunda sanatçılara çiçek vererek teşekkür etti.
Türkyılmaz,“Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Mudanya Mütarekesi’nin yıl dönümünde bir kez daha barış diye haykırıyoruz. Ulusal bağımsızlık mücadelesinden sonra bağımsızlığın imzasının burada atılması bizler için büyük gurur. Bu günleri coşkuyla kutlamaya, hatırlatmaya çalışıyoruz. Bu toprakları bizlere vatan olarak hediye eden binlerce şehidimiz, gazimiz rahat uyusunlar, onların emaneti emin ellerde. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacaktır. Barışın ve Kardeşliğin başkenti Mudanya’dan sonsuza dek barış demeye devam edeceğiz. Şu anda sınır ötesinde gerçekleşen harekâtın başarıyla sonuçlanmasını, barışla sonuçlanmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Suat Suna Ve Kürşat Başar’dan unutulmaz konser

Suat Suna Ve Kürşat Başar’dan unutulmaz konser

Suat Suna Ve Kürşat Başar’dan unutulmaz konser

İşte harekatta kullanılan silahlarİşte harekatta kullanılan silahlar
Ordu’dan Mehmetçiğe destekOrdu’dan Mehmetçiğe destek
Öğrencilerden ‘Barış Pınarı Harekatı’na anlamlı destekÖğrencilerden ‘Barış Pınarı Harekatı’na anlamlı destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Bu kadar PKK sevdalısının olduğunu bilmiyorduk'

'Bu kadar PKK sevdalısının olduğunu bilmiyorduk'

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başsavcılıktan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Başsavcılıktan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Bakan Akar ve komutanların 'Barış Pınarı' mesaisi!

Karargahta ışıklar sabaha kadar sönmedi!

HDP'li Pervin Buldan ve Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

HDP'li Buldan ve Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

Türk askerleri Suriye'ye böyle girdi! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Duvar kaldırıldı! Suriye'ye böyle girildi

Son dakika: Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı kavga! Yaralılar var

Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı kavga!

Terör örgütü yandaşlarından 'Barış Pınarı' manipülasyonu

Sosyal medyada 'Barış Pınarı' manipülasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.