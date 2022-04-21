Suç makinesi Hanımağa 'Gibi' dizisindeki replikle meydan okudu! El bombası, M16 savaş tüfeği, kılıçlar, yüzlerce uyuşturucu hapı...

Akıllara durgunluk veren olayın detayları herkesi şok etti! Emniyet güçleri 'Hanımağa' lakaplı Pınar D.'nin evinde el bombası, savaş tüfekleri ve kılıç buldu. Pınar D.'nin 13 farklı suçtan kaydının olduğu belirlendi. Suçların arasında tehdit, hırsızlık, uyuşturucu ticareti, kasten yaralama ve intihara teşebbüs var. Pınar D.'nin sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi de dikkat çekti.

SUÇ MAKİNESİ 'HANIMAĞA' YAKALANDI! EVİNDEN MÜHİMMAT ÇIKTI

Adliyeye sevk edilirken sosyal medya hesabından bir video paylaşan Pınar D. 'Hain köpekler bir kadınla uğraşacak kadar acizsiniz ama ben senin hangi ispiyoncu olduğunu kanallarımla öğrendim. Kırk gün kar yağar bir gün av olur. Şimdi rahatınıza bakın. Size güzel günler yaşatmak dileğiyle.' dedi.

Bu gönderi Gibi dizisinde İlkkan karakterinin fenomenleşen 'Avcı ne kadar yol bilirse ayı o kadar yol bilir' sözünü hatırlattı.

KOCASI DA CİNAYETTEN TUTUKLANMIŞTI

Cinayetten yargılanan eşi Tayfun B.'nin cezaevine gönderilmesiyle uyuşturucu ve silah ticaretinin kilit isimlerinden biri haline gelen ve "Hanımağa" lakabıyla tanınan Pınar D., bir süredir uyuşturucu ticaretinden aranıyordu. Pınar D.'nin Esenler'de bulunan bir dairede uyuşturucu ve silah ticareti gerçekleştirdiği yönünde gelen bir ihbarı değerlendiren Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi.

Polis adreste bulunan Pınar D.'nın kızı S.B.'yi gözaltına aldı. Dairede yapılan arama gerçekleştiren ekipler, "savaşta mıyız" dedirten bir manzarayı da gün yüzüne çıkardı. Evde 360 adet uyuşturucu hapın yanı sıra el bombası, M16 Amerikan savaş tüfeği, kılıç ve pala; otoparkta ise pompalı tüfek bulundu.

