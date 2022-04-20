HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bahçelievler'deki "asalı büyücü" olayında yeni gelişme: Tek hatası...

Bahçelievler'deki "asalı büyücü" olayında yeni gelişme: Tek hatası...

20.04.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler'de kavga eden taraflardan biri, karşı tarafından "asalı büyücü" tuttuğunu ve kendilerine saldırttığını iddia etmişti. Adliyeye taşınan "asalı büyücü" saldırısıyla ilgili suçlanan Abdülkadir Taymaz iddialara ilişkin yaptığı açıklamada "O saldırgan falan değildir. Tek hatası onun o sırada orada olması" dedi.

Bahçelievler'deki "asalı büyücü" olayında yeni gelişme: Tek hatası...

Geçtiğimiz günlerde Bahçelievler'de yaşanan bir kavganın taraflarından biri, kendilerine asalı bi kişi tarafından saldırıldığını ve büyü yapıldığını iddia etmişti. "Asalı büyücüyü" tuttuğu iddia edilen diğer taraf ise iddiaları reddederken, o kişinin saldırgan olmadığını öne sürdü.

"ASALI BİR KİŞİ BÜYÜ YAPTI"

Bahçelievler'de inşaat firması sahipleri Abdurrahman Sevinç ve Abdülkadir Taymaz ortaklıklarını bitirme kararı aldı. Taraflar anlaşmazlık yaşarken Abdurrahman Sevinç kendilerine saldırıda bulunduğunu ve asalı bir kişi tarafından kendilerine büyü yapıldığını iddia etti. 21 Ocak günü karşı karşıya gelen taraflar arasında yaşanan olayla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. "Asalı büyücü"yü tuttuğu öne sürülen Abdülkadir Taymaz da iddialarla ilgili konuştu.

asali-buyucuyu-tuttugu-one-surulen-kisi-konustu_1613_dhaphoto7

"TEK HATASI ORADA OLMASI"

Abdülkadir Taymaz, "İddiaları kabul etmiyoruz. Bu şahıslarla kısa bir süreliğine iş birliğimiz vardı. Sonra anlaşarak ayrıldık. Bunlar herhalde bunu hazmedemediler. Büyü iddialarına gülüyorum. Bizi herkes tanır" dedi. Taymaz, "O saldırgan falan değildir. Tek hatası onun o sırada orada olması. Araba üzerine gidiyor o an vuruyor" diye konuştu.

asali-buyucuyu-tuttugu-one-surulen-kisi-konustu_1613_dhaphoto8

"İLK ONLAR SALDIRDI"

İnşaat firmasının çalışanlarından Cihan Durak ise, "İlk onlar saldırdı. Cuma namazına girmeyip beklemişler. 'Büyücü' dedikleri kişi 5-6 kişi sürekli onların yanına giden insanlar. Bahçelievler'deki herkes tanır onu. Onun tek suçu onun orada olmasıydı" dedi.

Taymaz'ın avukatı avukat Gül Efetürk ise yasal süreçlerin başlatıldığını belirtti.

asali-buyucuyu-tuttugu-one-surulen-kisi-konustu_1613_dhaphoto4

SINIR DIŞI KARARI VERİLMİŞTİ

Yaşanan olayda büyü yapması için tutulduğu iddia edilen ve akrabaları ile birlikte otomobile asa ile saldırdığı güvenlik kameralarına yansıyan Suriyeli Eymen M.(47) ve S.H.(37) gözaltına alınmış ve iki şüpheli için sınır dışı edilmesi için işlem başlatılmıştı. (DHA)

asali-buyucuyu-tuttugu-one-surulen-kisi-konustu_1613_dhaphoto10

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Monica Bellucci'ye anlamlı hediyeMonica Bellucci'ye anlamlı hediye
Son anket sonuçları! AK Parti ve MHP'lilerin yanıtı dikkat çektiSon anket sonuçları! AK Parti ve MHP'lilerin yanıtı dikkat çekti
Farklı belirtiler gösteriyor! Erken teşhis hayat kurtarıyorFarklı belirtiler gösteriyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İslam Memiş'in dolar tahminin ses getirecek!

İslam Memiş'in dolar tahminin ses getirecek!

"En önemlisi olacak" demişti! Kritik toplantı ertelendi

"En önemlisi olacak" demişti! Kritik toplantı ertelendi

Memurları taşıyan otobüste patlama!

Memurları taşıyan otobüste patlama!

Psikolog Esra Ezmeci'nin "Çok ateşliyim kimse beni tatmin etmiyor" sorusuna cevabı olay oldu

Psikolog Esra Ezmeci'nin "Çok ateşliyim kimse beni tatmin etmiyor" sorusuna cevabı olay oldu

Bakan Soylu, "Yapın da göreyim" demişti! Böyle basıldılar

Bakan Soylu, "Yapın da göreyim" demişti! Böyle basıldılar

Otel otoparkındaki şehit mezarını gören şaşkına dönüyor

Otel otoparkındaki şehit mezarını gören şaşkına dönüyor

İlginizi Çekebilir

Bir kutu fasulye hayatına mal oldu! Feci şekilde can verdi

Bir kutu fasulye hayatına mal oldu! Feci şekilde can verdi

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Arabanızda mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Üçlü ilişkiyi denemek istediler! Gözyaşlarına hakim olamadı

Üçlü ilişkiyi denemek istediler! Gözyaşlarına hakim olamadı

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.