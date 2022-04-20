Bahçelievler'deki "asalı büyücü" olayında yeni gelişme: Tek hatası...

Geçtiğimiz günlerde Bahçelievler'de yaşanan bir kavganın taraflarından biri, kendilerine asalı bi kişi tarafından saldırıldığını ve büyü yapıldığını iddia etmişti. "Asalı büyücüyü" tuttuğu iddia edilen diğer taraf ise iddiaları reddederken, o kişinin saldırgan olmadığını öne sürdü.

"ASALI BİR KİŞİ BÜYÜ YAPTI"

Bahçelievler'de inşaat firması sahipleri Abdurrahman Sevinç ve Abdülkadir Taymaz ortaklıklarını bitirme kararı aldı. Taraflar anlaşmazlık yaşarken Abdurrahman Sevinç kendilerine saldırıda bulunduğunu ve asalı bir kişi tarafından kendilerine büyü yapıldığını iddia etti. 21 Ocak günü karşı karşıya gelen taraflar arasında yaşanan olayla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. "Asalı büyücü"yü tuttuğu öne sürülen Abdülkadir Taymaz da iddialarla ilgili konuştu.

"TEK HATASI ORADA OLMASI"

Abdülkadir Taymaz, "İddiaları kabul etmiyoruz. Bu şahıslarla kısa bir süreliğine iş birliğimiz vardı. Sonra anlaşarak ayrıldık. Bunlar herhalde bunu hazmedemediler. Büyü iddialarına gülüyorum. Bizi herkes tanır" dedi. Taymaz, "O saldırgan falan değildir. Tek hatası onun o sırada orada olması. Araba üzerine gidiyor o an vuruyor" diye konuştu.

"İLK ONLAR SALDIRDI"

İnşaat firmasının çalışanlarından Cihan Durak ise, "İlk onlar saldırdı. Cuma namazına girmeyip beklemişler. 'Büyücü' dedikleri kişi 5-6 kişi sürekli onların yanına giden insanlar. Bahçelievler'deki herkes tanır onu. Onun tek suçu onun orada olmasıydı" dedi.

Taymaz'ın avukatı avukat Gül Efetürk ise yasal süreçlerin başlatıldığını belirtti.

SINIR DIŞI KARARI VERİLMİŞTİ

Yaşanan olayda büyü yapması için tutulduğu iddia edilen ve akrabaları ile birlikte otomobile asa ile saldırdığı güvenlik kameralarına yansıyan Suriyeli Eymen M.(47) ve S.H.(37) gözaltına alınmış ve iki şüpheli için sınır dışı edilmesi için işlem başlatılmıştı. (DHA)



