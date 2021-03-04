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Suç örgütü operasyonunda 13 kişi daha adli kontrolle serbest

04.03.2021 18:45 | Son Güncelleme:
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Suç örgütü operasyonunda 13 kişi daha adli kontrolle serbest

Samsun merkezli İstanbul, Ordu ve Adana’da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına ve adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında Adana Emniyet Müdür Yardımcısı’nın da bulunduğu 13 kişi daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun’da faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin ve karışmış oldukları suçların deşifre edilmesine yönelik 5 ay süren bir takip yapıldı.

Samsun merkezli İstanbul, Ordu ve Adana’da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına ve adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında Adana Emniyet Müdür Yardımcısı’nın da bulunduğu 13 kişi daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun’da faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin ve karışmış oldukları suçların deşifre edilmesine yönelik 5 ay süren bir takip yapıldı. Yapılan çalışmalarda, silahlı organize suç örgütünün, ’kasten adam öldürme, azmettirme, cebir ve tehdit yöntemleri ile ihaleye fesat karıştırma, suç örgütünün korkutucu gücünü kullanarak nitelikli yağma, yağmaya yönelik silahlı tehdit, iş yeri kurşunlama, silahla kasten yaralama, mala zarar verme, suç örgütüne gelir sağlamaya yönelik uyuşturucu madde ticareti, yine örgüte gelir sağlamak amacıyla kumar oynatmak, soruşturmanın gizliliğinin ihlali, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, suçlunun kayrılması’ suçlarını işlediği tespit edildi.
KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği Samsun merkez ile İstanbul, Ordu ve Adana illerinde 10 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 60 kişi gözaltına alınmıştı.

111 ekip ve 528 polisin görev aldığı operasyon kapsamında 19 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, bin 168 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 86 adet kartuş ve 30 adet kurusıkı tabanca fişeği, bir miktar uyuşturucu madde, dijital materyaller ve çok sayıda belge ele geçirildi. Gözaltına alınanlar arasında Adana Emniyet Müdür Yardımcısı O.A.’nın da bulunduğu öğrenildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’nde sorguları devam eden 60 şüpheliden 22’si ifadelerinin alınmasının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılmıştı. Adliyeye sevk edilen 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 1’i ticaret borsası başkanı, 2’si polis memuru 20 kişi adli kontrol şartıyla olmak üzere 21 kişi mahkemece serbest bırakılırken, 1 kişi mahkemece tutuklanmış, 3 kişi de savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı.
10 gündür gözaltında sorguları yapılan, aralarında Adana Emniyet Müdür Yardımcısı O.A.’nın da bulunduğu 13 kişi bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. 3 kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, aralarında emniyet müdür yardımcısının da bulunduğu 9’u tutuklanması talebiyle 10 kişi nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 10 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

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