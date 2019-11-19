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Sudan'da kayıpları araştırma komisyonu üyeleri yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 01:18 | Son Güncelleme

14 kişilik komisyon, başkentte ordu karargahı önünde 3 Haziran öncesi ve sonrasında düzenlenen rejim karşıtı gösterilerin dağıtılması sırasında kaybolanları soruşturacak

Sudan'da haziran ayında ordu karargahı önünde rejim karşıtı göstericilerin dağıtılması sırasında kaybolanlarla ilgili kurulan araştırma komisyonu üyeleri yemin etti.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, olayları soruşturmak için oluşturulan komisyonda, polis, avukat, savcı, Adalet Bakanlığı temsilcisi ve kayıp ailelerinden temsilcilerin bulunduğu, 14 üyenin yemin ederek görevlerine başladığı belirtildi.

Sudan Meslek Odaları Birliğinden 8 Ağustos'ta yapılan açıklamada, meydanın boşaltılması sonrasında kendilerinden haber alınamayan 100 göstericiden 40'ının çeşitli hastanelerle morglarda bulunduğu kaydedilmişti.

Eski rejim karşıtı gösterilere öncülük yapan mevcut geçiş yönetiminin ortağı Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, meydanın dağıtılması olayıyla ilgili Askeri Geçiş Yönetimini suçlamış, olaylarda 128 kişinin öldüğünü açıklamıştı. Sağlık Bakanlığı ise bu rakamın 61 olduğunu bildirmişti.

Sudan'da 21 Ağustos'ta, 39 ay sürecek asker sivil ortak geçici yönetimi başlamıştı.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin, ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

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3 Haziran olayları olayları araştırma komisyomu Sudan

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