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Sudan'da muhalefet yönetimin sivil hükümete devrinde ısrarcı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2019 06:23 | Son Güncelleme

Sudan'da muhalefet yönetimin sivil hükümete devrinde ısrarcı

HARTUM (AA) - Sudan'da "Özgürlük ve Değişim Bildirgesi"ne bağlı muhalefet grupları, yönetimin derhal sivil bir hükümete devredilmesi talebinde ısrar ediyor.

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi güçleri olarak bilinen Sudan'da muhalefetin çatı birliği yayımladığı bildiride, başkent Hartum'daki Genelkurmay Başkanlığı önünde ve diğer vilayetlerde "Yönetimin geçici sivil hükümete tamamen devredilene dek gösteri ve grevlere devam edileceğini" duyurdu.

Ömer el-Beşir'in görevden alınması, sonrasında yemin ederek Askeri Geçiş Konseyi Başkanı olarak göreve gelen Avad bin Avf'ın bir günü tamamlamadan görevden ayrılması ve yerine Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın geçmesi Sudan'daki muhalefeti sakinleştirmeye yetmedi.

Bildiride, Avad bin Avf'ın istifasının "yüce devrimin baskısı altında" gerçekleştiği, tüm eski rejim düşene kadar harekete devam edileceği vurgulandı.

Silahlı Kuvvetlere hitaben "değişen yüzlerin kesinlikle kabul edilmeyeceği" ifade edilerek, ordudan yönetimin derhal "Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri" Konseyi aracılığıyla sivil geçiş hükümetine devredilmesinin garanti altına alınması istendi.

Bildiride, keyfi kararların derhal iptal edilmesi, eski rejimin tüm yönetici kadrolarının adil bir şekilde mahkemeye çıkarılana dek tutulması talebi de yer aldı.

Bin Avf'ın istifasının hemen akabinde yayımlanan ortak bildiride, ülkede protestoların hareket gücünü oluşturan Sudan Meslek Odaları (SPA), Nida Sudan İttifakı, Ulusal Birlik Güçleri, Muhalif Toplanma Koalisyonu gibi muhalefet güçlerinin adları yer aldı.

Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

Ancak Bin Avf, ordunun yönetime el koymasının ardından Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Burhan, yemin ederek görevine başladı.

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Anahtar Kelimeler:
askeri darbe Hartum Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Sudan

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