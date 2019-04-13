Sudan'da muhalefet yönetimin sivil hükümete devrinde ısrarcı

HARTUM (AA) - Sudan'da "Özgürlük ve Değişim Bildirgesi"ne bağlı muhalefet grupları, yönetimin derhal sivil bir hükümete devredilmesi talebinde ısrar ediyor.

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi güçleri olarak bilinen Sudan'da muhalefetin çatı birliği yayımladığı bildiride, başkent Hartum'daki Genelkurmay Başkanlığı önünde ve diğer vilayetlerde "Yönetimin geçici sivil hükümete tamamen devredilene dek gösteri ve grevlere devam edileceğini" duyurdu.

Ömer el-Beşir'in görevden alınması, sonrasında yemin ederek Askeri Geçiş Konseyi Başkanı olarak göreve gelen Avad bin Avf'ın bir günü tamamlamadan görevden ayrılması ve yerine Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın geçmesi Sudan'daki muhalefeti sakinleştirmeye yetmedi.

Bildiride, Avad bin Avf'ın istifasının "yüce devrimin baskısı altında" gerçekleştiği, tüm eski rejim düşene kadar harekete devam edileceği vurgulandı.

Silahlı Kuvvetlere hitaben "değişen yüzlerin kesinlikle kabul edilmeyeceği" ifade edilerek, ordudan yönetimin derhal "Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri" Konseyi aracılığıyla sivil geçiş hükümetine devredilmesinin garanti altına alınması istendi.