HABER

Sudan'daki gösteriler

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 22:36 | Son Güncelleme

Sudan'daki gösteriler

Sudan Meslek Grupları Birliği ile 3 muhalif ittifakın çağrısıyla başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin farklı eyaletlerinde hükümet protesto edildi.

Muhalifler, Hartum'un Suk el-Arabi bölgesinde "savaşlar ve ihlallerin kurbanları" konvoyu oluşturarak yürüyüş başlattı.

Başkent Hartum’un çeşitli noktalarında sabah erken saatlerden itibaren konuşlanan güvenlik güçleri, göstericilerin Devlet Başkanlığı Sarayı'na yürüme ihtimaline karşı Suk el-Arabi ve civarındaki bazı yolları trafiğe kapattı.

Civardaki büyük alışveriş merkezlerinde bir süre giriş çıkışlara güvenlik görevlilerince izin verilmedi.

Konvoya katılan eylemciler, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir’in istifa etmesi yönünde sloganlar attı.

Güvenlik güçleri, Hartum'daki göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Görgü tanıklarının ifadesine göre Ebu Cenzir bölgesinde onlarca muhalif gösterici gözaltına alındı. Muhalifler, gözaltına alınanların 300’den fazla olduğunu iddia etti.

Ayrıca ülkenin Kuzey Darfur, Kızıldeniz, Kesele, Mavil Nil, Kuzey Kurdufan ve El Cezira eyaletlerinde de protestoculara destek amacıyla gösteriler düzenlendi.

Sudan Meslek Grupları Birliği ve 3 muhalif ittifak, ülke genelinde "savaş ve ihlallerin kurbanları" konvoyu adıyla başkent Hartum'daki Devlet Başkanlığı Sarayı dahil birçok noktada toplanma ve protesto gösterisi düzenleme çağrısı yapmıştı.

Sudan'da 19 Aralık'tan bu yana Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakması talebiyle gösteriler düzenleniyor. Sudan Devlet Başkanı Beşir ise her fırsatta reform ve iyileştirme sözü verirken yönetimin ancak seçimlerle değişebileceğini belirtiyor.

Hükümet, şimdiye kadar gösterilerde 31 kişinin öldüğünü açıklarken Uluslararası Af Örgütü ise 51 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Sosyal medyada linç edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyorSosyal medyada linç edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyor
Binali Yıldırım: Sürdürülebilir ve katlanılabilir bir trafik İstanbul'da mümkünBinali Yıldırım: Sürdürülebilir ve katlanılabilir bir trafik İstanbul'da mümkün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gösteri Hartum Sudan

En Çok Okunan Haberler

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

MHP'den çarpıcı İdris Naim Şahin açıklaması

MHP'den çarpıcı İdris Naim Şahin açıklaması

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

O fotoğrafı arkadaşı paylaşınca rezil oldu

O fotoğrafı arkadaşı paylaşınca rezil oldu

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
20'ye yakın araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

20'ye yakın araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

HDP'li Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı

Eski vekile 'Terör propagandası' soruşturması

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Tam 15 santimetre! Karnından 26 yıl sonra çıkarıldı

Tam 15 santimetre! Karnından 26 yıl sonra çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.