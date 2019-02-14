Sudan'daki gösteriler

Sudan Meslek Grupları Birliği ile 3 muhalif ittifakın çağrısıyla başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin farklı eyaletlerinde hükümet protesto edildi.

Muhalifler, Hartum'un Suk el-Arabi bölgesinde "savaşlar ve ihlallerin kurbanları" konvoyu oluşturarak yürüyüş başlattı.

Başkent Hartum’un çeşitli noktalarında sabah erken saatlerden itibaren konuşlanan güvenlik güçleri, göstericilerin Devlet Başkanlığı Sarayı'na yürüme ihtimaline karşı Suk el-Arabi ve civarındaki bazı yolları trafiğe kapattı.

Civardaki büyük alışveriş merkezlerinde bir süre giriş çıkışlara güvenlik görevlilerince izin verilmedi.

Konvoya katılan eylemciler, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir’in istifa etmesi yönünde sloganlar attı.

Güvenlik güçleri, Hartum'daki göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Görgü tanıklarının ifadesine göre Ebu Cenzir bölgesinde onlarca muhalif gösterici gözaltına alındı. Muhalifler, gözaltına alınanların 300’den fazla olduğunu iddia etti.

Ayrıca ülkenin Kuzey Darfur, Kızıldeniz, Kesele, Mavil Nil, Kuzey Kurdufan ve El Cezira eyaletlerinde de protestoculara destek amacıyla gösteriler düzenlendi.