Sudanlı ressamdan küçük fotoğraflardan büyük tablolar

Sudanlı bir ressam Sudan’ın Başkenti Hartum’un Genel Kurmay Merkezi’nin önündeki meydanda, Sudan’da Devrik Başkanı Ömer Beşire’e karşı düzenlenen gösterilerde çekilen fotoğrafları kullanarak büyük duvar resimleri yaptı.

Sudanlı ressamın yaptığı her bir duvar resmi yüzlerce basılı fotoğraf karesinden oluşuyor.

Sudan’ın yeni askeri yönetimi 50 kişinin hayatını kaybettiği aylar süren gösterileri bastırmaya çalışıyor.

Protestocular ve aktivistler Sudan’ın geçici Asker Konsey ile ortak bir sivil yönetim kurmak için görüşmelere devam ediyor.

