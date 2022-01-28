KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Süet dokusuna aşık olanların göz atması gereken birbirinden şık ürünler

Süet dokusuna aşık olanların göz atması gereken birbirinden şık ürünler

26.01.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her gün kullandığımız kıyafetler hem dokuları hem duruşlarıyla tarzımızı yansıtır. Bazılarımız her türden kumaşı fark etmeksizin kombinlerine eklerken bazılarımız belli kumaşlardan vazgeçemez. Soft dokusuyla süet de bu parçalardan biri! Siz de süetin dokusuna ve duruşuna aşık olanlardan mısınız? O halde doğru yerdesiniz! En güzel süet parçaları listelediğimiz yazımız sizi bekliyor!

Süet dokusuna aşık olanların göz atması gereken birbirinden şık ürünler

Süet, yumuşacık dokusuyla ve klas duruşuyla herkesi kendine hayran bırakır. Bakımının zor olduğu düşünülse de artık süet temizliği için özel ürünlerle bu da sorun olmaktan çıktı. Siz de süetin o yumuşacık dokusuna aşıksanız çantadan ayakkabıya, etekten cekete, cüzdandan eldivene kadar birçok süet dokulu parçayı derlediğimiz yazımızı inceleyebilir; beğendiğiniz ürünleri kolayca satın alabilirsiniz. Ne dersiniz, vakit kaybetmeden başlayalım mı?

1. Soğuk kış aylarında sizi sıcak tutacak Butikburuc Süet Kaban

2

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Süet giyim sevenler için seçtiğimiz ilk ürün, Butikburuc Süet Kaban. Kış aylarında vazgeçilmeziniz olmaya aday camel renkli kaban, şık tasarımı ile dikkatleri üzerinde toplar. Soğuk kış aylarında sıcak kalmanıza yardımcı olacak ürün, hoş dokusu ile teninizde güzel bir his uyandırır. Dizlerin biraz üzerinde biten kaban, tüm kombinler ile mükemmel bir uyum yakalar. Ürünün cep detayları, anahtar ve telefon gibi eşyaları koymak için alan oluşturur. Boydan fermuarı sayesinde ise ürünü kolayca giyip çıkarabilirsiniz. Bel kısmında bulunan lastik, kabanı belinize uygun olarak ayarlamanıza yardım eder. Kürklü kapüşonu, başınızı dondurucu havalarda korumanızı sağlar.

Ürünü İncele

Yarıyıl tatilinde seçili oyuncaklarda %30'a varan indirimi kaçırmayın

unnamed

2. Dayanıklı yapısı ile PİRCİ Maxi Cüzdan

3

Süet dokuyu aksesuarlarına taşımayı sevenlerin bayılacağı PİRCİ Maxi Cüzdan, hoş rengiyle tüm kıyafetlere uyum sağlar. %100 deriden elde edilen ürün, sağlam yapısı ile uzun süreli kullanım ömrü sunar. Kolayca açılıp kapanan fermuar, içindeki eşyaları güvenli bir şekilde saklar. 14 adet kart bölmesi bulunan cüzdan; kartlarınızı, kimliğinizi ve ehliyetinizi bir arada taşımanıza yardımcı olur. Bu ürün, kartlarınızın düzenli bir şekilde kalmasını sağladığı için aradığınız kartı kolayca bulabilirsiniz. 2 adet mini bölmesi ile her an elinizin altında olmasını isteyeceğiniz kimlik ve ehliyet gibi belgelere rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Ürünü İncele

3. En zorlu arazileri aşmanızı sağlayacak Wantdo Yürüyüş Ayakkabısı

4

Süet malzemeden üretilen Wantdo Yürüyüş Ayakkabısı, mühürlü membran dikişleri sayesinde su geçirmez. Böylece ayaklarınızın kuru kalmasına yardımcı olur. Ürün, nefes aldıran fileli kısmı sayesinde ayaklarda koku oluşmasını engeller. Kauçuk alt tabanı ve ön kısmı, ayaklarınızı dışarıdan gelen darbelere karşı korur. Kaymaz yapısı ile kaygan ortamlarda ve tırmanış yaparken daha rahat hareket etmenize yardımcı olur. EVA orta tabanı, yumuşak yapısı ile özellikle koşu, yürüyüş ve tırmanışlarda ihtiyaç duyduğunuz konforu sağlar. Köpük dil, suyu ve nemi dışarda tutarken ayaklarınızın havalanmasına destek olur. Ayakkabının bağcıkları sayesinde ürünü ayaklarınıza uygun olarak ayarlayabilirsiniz.

Ürünü İncele

4. Şık bir duruş sergileyen Oodji Kalem Etek

5

İş yerinde şık stilini yansıtmak isteyenlerin aklını başında alacak süet dokulu Oodji Kalem Etek, elastik bel bandı ile belinizi tam olarak sarar. Dar kalıplı ürün, üzerinizde asil bir duruş sergiler. Nefes aldıran yapısı ile terletmez ve gün boyu rahat etmenize yardımcı olur. Arka kısımda bulunan yırtmaç detayı, eteğe estetik bir dokunuş yapar ve aynı zamanda rahatça hareket etmenizi sağlar. Süet dokulu ürünü şık bluzlar, gömlekler veya kazaklar ile kombinleyebilirsiniz. Stilinizi tamamlamak için topuklu ayakkabı veya babeti tercih edebilirsiniz. Sağlam yapısı ile eteği uzun süre sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Rüzgar geçirmeyen FOReverweihuajz Ceket

6

Sizin için seçtiğimiz süet dokulu ürünlerden biri olan FOReverweihuajz Ceket, özellikle bahar aylarında kullanım için uygun. Suni süetten elde edilen ürün, şık duruşu ile ortamdaki gözleri üzerinizde toplar. Sağlam dokusu sayesinde uzun süre size eşlik edecek ceketi boydan fermuarı sayesinde kolayca giyip çıkarabilirsiniz. Rüzgar geçirmeyen tasarımı sayesinde motor üzerinde de rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Ürünün fermuarlı yan cepleri, küçük eşyaları koymak için yer sağlar ve bu eşyaların özellikle motor üstündeyken düşmesini önler. Yaka üzerindeki metal detaylar cekete hareket katar.

Ürünü İncele

6. Sıcacık ayaklar için Yaz Kış Ayakkabı Ev Botu

7

Süet dokulu ürün önerilerimizde sırada Yaz Kış Ayakkabı Ev Botu var. Şık tasarımıyla evinizde de tarzınızı yansıtacak ürün, soğuk kış aylarında ayaklarınızın sıcacık kalmasına yardımcı olur. Bileklerinizi de saran ev botu, pelüş dokusu ile ayaklarınızda hoş bir his bırakır. Pandufun yumuşak iç kısmı, ayaklarınız için huzurlu bir ortam oluşturur. Böylece üzerinizdeki iş yorgunluğunu ve stresi atmanızı sağlar. Kalın alt tabanı, yerden gelen soğuğun ayaklarınıza ulaşmasını engeller. Ayrıca alt tabanı, yere sağlam bir şekilde tutunarak kaymanızı da önler. Bu sayede kazalara mani olur.

Ürünü İncele

7. Ellerinizi sıcak tutacak Huangyu Eldiven

8

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Huangyu Eldiven'i günlük giyimde ya da koşuda, kayakta ve binicilikte rahatlıkla kullanabilirsiniz. Suni süetten üretilen eldiven, yumuşak dokusu ile teninizde hoş bir his uyandırır. Ayrıca gün boyu konforlu bir kullanım sunar. Soğuk havalarda ellerinizin sıcak kalmasına yardımcı olur. Bilek kısmında bulunan pelüş detayı, ürüne şık bir görünüm kazandırır. Eldiven, sağlam yapısı ile uzun yıllar kullanım imkanı sunar. Eldiveni siyah rengi sayesinde istediğiniz kıyafet ile kullanabilirsiniz. Parmak ucu dokunmatik tasarımlı olduğu için eldiveni çıkarmadan akıllı cihazlarınızı rahatça kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

8. Şık görünümlü Oodji Ultra Elbise

9

Süet giyimden vazgeçemeyenleri kendine hayran bırakacak Oodji Ultra Elbise'yi ister casual kombinlerinizde ister özel günlerde rahatça tercih edebilirsiniz. Suni süetten üretilen elbise, yumuşak dokusu ile cildinizde huzur dolu bir his uyandırır. Diz üstü modeli ile üzerinizde mükemmel bir duruş sergileyen elbise, bulunduğunuz ortamdaki ilgiyi üzerinize çekmenize yardımcı olur. Sadelik ve şıklığı bir arada bulunduran ürünü bahar ve yaz aylarında tercih edebilirsiniz. Sırt kısmındaki fermuar detayı sayesinde elbiseyi rahatça giyip çıkarabilirsiniz. Ürünü, topuklu ayakkabı ve sandaletle tamamlayabilirsiniz.

Ürünü İncele

9. Kalite ve şıklık bir arada: Matraş Çanta

10

Şık tasarımıyla beğeni kazanan Matraş Çanta'yı hem özel etkinliklerde hem günlük kombinlerde kullanabilirsiniz. Birinci kalite deriden elde edilen ürün, sağlam yapısı ile uzun süreli kullanım ömrü sunar. 38 x 28 x 14 cm boyutlarındaki çanta, geniş iç hacmiyle yanınızda taşımanız gereken eşyalar için gereken alanı sunar. Zincir aksesuarı, çantaya hareket katarken arka kısımda bulunan fermuarlı cebi, anahtar ve telefon için ekstra yer sağlar. Böylece bu eşyaları çantanın içinde aramak zorunda kalmazsınız. Ön yüzünde logo bulunan çantayı ister omuzda ister elde rahatlıkla taşıyabilirsiniz.

Ürünü İncele

10. Rahat giyim sevenler için Accort Gömlek

11

Süet ürün araştırmamızda son tavsiyemiz olan Accort Gömlek, bej rengiyle kombinlerinize şıklık katar. Ürün hem tarzına hem konforuna düşkün kadınları kendine hayran bırakır. Casual bir tarz yakalamanızı sağlayacak ürün, süetten elde edilir. Gömleği, jean pantolon ve tayt ile rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Şık ve konforlu parçaları sevenlerin dolabında mutlaka bulundurması gereken ürün, püskül detayı ile göz doldurur. Çıt çıtlı düğmeleri sayesinde kolayca giyilip çıkarılabilen gömlek, yumuşak dokusu ile rahat bir kullanım sunar. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca size eşlik eder.

Ürünü İncele


Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakınCinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakın
Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk önce kardan gelin yapıp balayına çıktı, şimdi ise...Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk önce kardan gelin yapıp balayına çıktı, şimdi ise...
Cam hiç bu kadar kolay temizlenmemişti! Şampuanla...Cam hiç bu kadar kolay temizlenmemişti! Şampuanla...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

90'lardan sonra bugünlerde yeniden moda olan füzo taytlarla kombin önerileri

90'lardan sonra bugünlerde yeniden moda olan füzo taytlarla kombin önerileri

Doluya ve güneşin zararlı ışınlarına karşı kullanabileceğiniz en iyi araba brandası çeşitleri

Doluya ve güneşin zararlı ışınlarına karşı kullanabileceğiniz en iyi araba brandası çeşitleri

Saçlarındaki kepeklerle boğuşanlara çözüm ve ürün önerileri

Saçlarındaki kepeklerle boğuşanlara çözüm ve ürün önerileri

Kapsamlı bir rehber arayanlara: Kışın neler yetişir, kışlık meyve ve sebzeler nasıl saklanır?

Kapsamlı bir rehber arayanlara: Kışın neler yetişir, kışlık meyve ve sebzeler nasıl saklanır?

Trendleri yakından takip edenlere püskül detaylı ürün önerileri

Trendleri yakından takip edenlere püskül detaylı ürün önerileri

En iyi mutfak masası modelleri

En iyi mutfak masası modelleri

Tümünü Gör
En iyi mutfak masası modelleri

En iyi mutfak masası modelleri

Kir tutmaz, şık ve kullanışlı en iyi duşakabin çeşitleri hangileri?

Kir tutmaz, şık ve kullanışlı en iyi duşakabin çeşitleri hangileri?

A'dan Z'ye eksiksiz ve etkili halı temizliği nasıl yapılır?

A'dan Z'ye eksiksiz ve etkili halı temizliği nasıl yapılır?

Regl döneminde çılgın ağrılar çekenler için öneriler

Regl döneminde çılgın ağrılar çekenler için öneriler

Kapsamlı bir şapka rehberi: Şapka çeşitlerinin isimleri, kombin ve ürün önerileri

Kapsamlı bir şapka rehberi: Şapka çeşitlerinin isimleri, kombin ve ürün önerileri

Nefis kahveler demlemek için en iyi french press çeşitleri

Nefis kahveler demlemek için en iyi french press çeşitleri

Tümünü Gör
Nefis kahveler demlemek için en iyi french press çeşitleri

Nefis kahveler demlemek için en iyi french press çeşitleri

Kaymayan ve dayanıklı en iyi basketbol ayakkabısı modelleri

Kaymayan ve dayanıklı en iyi basketbol ayakkabısı modelleri

Müzik tutkunu sevgiliye, eşlere...

Müzik tutkunu sevgiliye, eşlere...

Hem saçlarınız hem cildiniz için...

Hem saçlarınız hem cildiniz için...

En kaliteli dalgıç pompa çeşitleri

En kaliteli dalgıç pompa çeşitleri

Eğlenceli ürün sevenler için en güzel Sevgililer Günü hediyeleri

Eğlenceli ürün sevenler için en güzel Sevgililer Günü hediyeleri

Tümünü Gör

Benzer Moda İçerikleri

90'lardan sonra bugünlerde yeniden moda olan füzo taytlarla kombin önerileri

90'lardan sonra bugünlerde yeniden moda olan füzo taytlarla kombin önerileri

Trendleri yakından takip edenlere püskül detaylı ürün önerileri

Trendleri yakından takip edenlere püskül detaylı ürün önerileri

Kapsamlı bir şapka rehberi: Şapka çeşitlerinin isimleri, kombin ve ürün önerileri

Kapsamlı bir şapka rehberi: Şapka çeşitlerinin isimleri, kombin ve ürün önerileri

İndirimdeyken seneye hazırlık için kar botu modelleri

İndirimdeyken seneye hazırlık için kar botu modelleri

2022'ye damga vuracak moda parçalar ve kombin önerileri

2022'ye damga vuracak moda parçalar ve kombin önerileri

Tam mevsim geçişine uygun 300 TL altı kısa bot modelleri

Tam mevsim geçişine uygun 300 TL altı kısa bot modelleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Dudak çevresindeki kırışıklıklardan rahatsız olanları buraya alalım!

Dudak çevresindeki kırışıklıklardan rahatsız olanları buraya alalım

90'lardan sonra bugünlerde yeniden moda olan füzo taytlarla kombin önerileri

90'lardan sonra bugünlerde yeniden moda olan füzo taytlarla kombin önerileri

Her şeyini her an yanında taşımak isteyenlere geniş iç hacme sahip şık kol çantası önerileri

Geniş iç hacme sahip şık kol çantası önerileri

Yeni sezona erkenden hazırlanmak isteyenlerin göz atması gereken baharlık kıyafetler

Yeni sezona erkenden hazırlanmak isteyenlerin göz atması gereken baharlık kıyafetler

Kapsamlı bir şapka rehberi: Şapka çeşitlerinin isimleri, kombin ve ürün önerileri

Kapsamlı bir şapka rehberi: Şapka çeşitlerinin isimleri, kombin ve ürün önerileri

Trendleri yakından takip edenlere püskül detaylı ürün önerileri

Trendleri yakından takip edenlere püskül detaylı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.