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Şuhut’ta Kadir Gecesinde vatandaşlar camileri doldurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 03:56 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Kadir Gecesi Merkez Büyük Camii’nde verilen Mevlid-i Şerif proğramıyla idrak edildi.Tüm Türkiye’de olduğu gibi Şuhut’ta da vatandaşlar Kadir Gecesini idrak etti.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Kadir Gecesi Merkez Büyük Camii’nde verilen Mevlid-i Şerif proğramıyla idrak edildi.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Şuhut’ta da vatandaşlar Kadir Gecesini idrak etti. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi Şuhut ilçesine bağlı Merkez Büyük Camii’de idrak edilirken, vatandaşlar tarafından ise camiler doldu taştı. Teravih namazı öncesinde başlayan Kadir Gecesi proğramında, Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasideler okundu. Bol bol ellerin semaya açıldığı Kadir Gecesinde, Şuhut İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı, Kadir Gecesinin anlam ve önemine değinerek Kadir Gecesinin nasıl değerlendirilebileceği konusunda bilgiler aktardı. Vatandaşlar ise gece geç saatlere kadar ibadet edip namaz kıldı.

Şuhut’ta Kadir Gecesinde vatandaşlar camileri doldurdu

Şuhut’ta Kadir Gecesinde vatandaşlar camileri doldurdu

Şuhut’ta Kadir Gecesinde vatandaşlar camileri doldurdu

Şuhut’ta Kadir Gecesinde vatandaşlar camileri doldurdu

Şuhut’ta Kadir Gecesinde vatandaşlar camileri doldurdu

Şuhut’ta Kadir Gecesinde vatandaşlar camileri doldurdu

Şuhut’ta Kadir Gecesinde vatandaşlar camileri doldurdu

Şuhut’ta Kadir Gecesinde vatandaşlar camileri doldurdu

Şuhut’ta Kadir Gecesinde vatandaşlar camileri doldurdu

Şuhut’ta Kadir Gecesinde vatandaşlar camileri doldurdu

Şuhut’ta Kadir Gecesinde vatandaşlar camileri doldurdu

Şuhut’ta Kadir Gecesinde vatandaşlar camileri doldurdu

Şuhut’ta Kadir Gecesinde vatandaşlar camileri doldurdu
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