Şükrü Özyıldız ve Burcu Özberk'li Ruhun Duymaz final yapacak mı? Flaş karar

Ruhun Duymaz'ın yeni sezon öncesi final yapıp yapmayacağı konuşuluyor. Şükrü Özyıldız ve Burcu Özberk'in başrolde olduğu dizi için karar gün değişiminden sonra verilecek.

Kulis dedikodularına göre, haftaya dizi cumartesi gününe alınacak ve oradaki performansına göre dizinin final yapıp yapmayacağına karar verilecek.

Şarkı yazarı Günay Çoban geçtiğimiz günlerde dizinin reyting mağduru olması sonrası olay sözler söylemişti. Twitter hesabında attığı tweetle Burcu Özberk'i hedef alan Çoban "Fan linci çekemeyeceğim, o yüzden isim vermeden yazıyorum. Hanımefendinin birkaç ay önceki dizisi tutmadı. Hemen yeni bir diziye geçti, reytingler çakılınca o da kalkıyormuş. Dijitale film çekti o da tutmadı. Hiçbir işi tutmuyor ama her iş ilk buna gidiyormuş. Nasıl oluyor da oluyor? Kendisi ya ağır torpilli ya da günümüzün moda tabiriyle 'yıldız haritası inanılmaz' olduğu için fena ballı" yorumunda bulunmuştu.



