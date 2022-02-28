Şule Yüksel Şenler hakkında vefatının 3. yılı nedeniyle belgesel hazırlandı. Şule adı verilen belgesel TRT 1 ekranlarında saat 19.45'te ekrana gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Şule belgeselinde Şule Yüksel Şenler'i anlattı. Bu kapsamda Şule Yüksel Şenler kimdir? Ölüm sebebi nedir? Şule Yüksel Şenler kaç yaşında hayatını kaybetti? Eserleri nelerdir? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. Şule Yüksel Şenler'in biyografisi haberimizde.

ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR?

Şule Yüksel Şenler, 29 Mayıs 1938'de Kayseri'de doğdu.

Kıbrıslı bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Şule Yüksel Şenler, küçük yaşta ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti.

Şule Yüksel Şenler, eğitim hayatını ortaokul ikinci sınıfta bırakarak bir terzinin yanında işe girdi. Bu durum onun ileride kendi başörtüsü modelini oluşturmasına sebep olacaktı.

Şule Yüksel Şenler 21 yaşında medya sektörüne atılarak gazetecilik yapmaya başladı. 1965'te tesettüre girdi.

Çok sayıda gazete ve yayın organında yazan Şule Yüksel Şenler'in Huzur Sokağı adlı romanı uyarlanarak filme alındı. Yücel Çakmaklı'nın yönetmenliğini üstlendiği Birleşen Yollar adlı filmin başrollerini İzzet Günay ve Türkân Şoray oynadı.

ŞULE YÜKSEL ŞENLER KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

28 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Şule Yüksel Şenler hayatını kaybettiğinde 81 yaşındaydı.

Şule Yüksel Şenler'in mezarı, Eyüp Sultan'da, Mihrişah Valide Sultan Külliyesi haziresindedir.

ŞULE YÜKSEL ŞENLER ESERLERİ NELERDİR?

Gençliğin Izdırabı

Hidayet

Bize Ne Oldu

İslam'da ve Günümüzde Kadın

Duyuşlar

Her Şey İslam için

Uygarlığın Gözyaşları

Huzur Sokağı

Kız ve Çiçek

Sağ El

Bir Bilinçli Öğretmen

Yılanla Tilki

