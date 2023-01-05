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Süleyman Çakır'ı öldürmüştü! Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Halit'i Özcan Varaylı'nın son haline çok şaşıracaksınız

05.01.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ı öldürerek hafızalara kazınan, Cerrahpaşalı Halit rolüyle tanıdığımız Özcan Varaylı'ya yıllar hiç acımadı. Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Halit'i Özcan Varaylı'nın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Süleyman Çakır'ı öldürmüştü! Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Halit'i Özcan Varaylı'nın son haline çok şaşıracaksınız

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin eski sahneleri ve oyuncuları sık sık gündeme geliyor. Dizideki efsane karakterlerden biri de şüphesiz ki Cerrahpaşalı Halit. Bu karakter ile hafızalarımıza kazınan Özcan Varaylı'nın son halini görenler ise tanıyamıyor.

SÜLEYMAN ÇAKIR'I ÖLDÜRMÜŞTÜ

Kurtlar Vadisi dizisinin en sevilen karakterlerinden biri olan Süleyman Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit bir neslin nefretini kazanmıştı. Süleyman Çakır, dizinin 43. bölümünde vurulmuş ve 45. bölümünde ise öldüğü ilan edilmişti.

Süleyman Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit'i ise dizinin ilerleyen bölümlerinde Polat Alemdar öldürmüştü.

Kurtlar Vadisi'nden sonra birçok projede yer alan Özcan Varaylı'ya son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için teklif gitmiş ancak kendisi kabul etmemiş.

Mehmet Özcan Varaylı'nın son hali ise ortaya çıktı. Görenlerin tanımakta güçlük çektiği Özcan Varaylı'ya yıllar hiç acımamış gibi görünüyor. İşte Varaylı'nın son hali:

Özcan Varaylı 3

Özcan Varaylı 4

Özcan Varaylı, 6 Ağustos 1963 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Kurtlar Vadisi'ndeki Cerrahpaşalı Halit karakteriyle unutulmazlar arasına girmeyi başaran Özcan Varaylı kameralar karşısına ilk kez 1998 yılında Aynalı Tahir dizisi ile geçmiştir.

özcan varaylı

Cesur Yürek, Kehribar, Filinta, Kaçak, Adını Kalbime Yazdım, Kurtlar Vadisi, Evlerden Biri, Böyle Bitmesin, Sakarya Fırat, Adanalı, Kavak yelleri gibi bir çok önemli projede rol alan Özcan Varaylı son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisinde Çakal Necmi karakteriyle büyük beğeni topladı.

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