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Sultanbeyli'de trafik kazası : 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 08:46 | Son Güncelleme

Sultanbeyli'de trafik kazası : 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Mahallesi Fatih Bulvarı'nda seyreden Ercan Ö.'nün kullandığı 34 RMT 78 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 34 KM 0183 plakalı hafriyat tırına arkadan çarptı.

Kazada sürücü Ercan Ö, minibüste sıkışarak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu yaralı sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı. Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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itfaiye sultanbeyli trafik kazası yaralanmalı kaza

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