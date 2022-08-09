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  4. Sultangazi'de kahvehanede silahlı saldırı dehşeti: 1 yaralı

Sultangazi'de kahvehanede silahlı saldırı dehşeti: 1 yaralı

09.08.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de dehşete düşüren bir silahlı saldırı olayı yaşandı. Kahvehanede düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırı ile ilgili çalışma yapan polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. İşte olayın detayları...

Sultangazi'de kahvehanede silahlı saldırı dehşeti: 1 yaralı

Dehşete düşüren olay, İsmetpaşa Mahallesi 85. Sokak'ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, sokaktaki kahveye gelerek içeride bulunan E.Ç. ile tartıştı. Tartışmanın ardından çıkan kavgada, E.Ç. silahla vuruldu. E.Ç. açılan ateş sonucu bacağından yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan E. Ç.'ye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Kahvenin güvenlik kamera görüntüleri ise incelemeye alındı.

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POLİS ŞÜPHELİLERİ GÖZALTINA ALDI

Polis ekipleri çevreden aldığı bilgiler doğrultusunda olay sonrası kaçan şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Ekipler, olaya karıştıkları belirtilen 3 şüpheliyi kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

(DHA)

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silahlı saldırı kahvehane
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