Sultangazi'de erkek çocuklarını taciz eden Afganistanlı tutuklandı

Emin YEŞİL / İstanbul DHA - SULTANGAZİ'de, sokakta tanıştığı 12-14 yaşlarındaki erkek çocuklarını taciz ettiği öne sürülen Afgan uyruklu Necip H. (26) tutuklandı.
TELEFONUNDAN GÖRÜNTÜLER ÇIKTI
İki ailenin şikayeti üzerine geniş çaplı çalışma başlatan polis, kısa sürede şüphelinin Afgan uyruklu Necip H. olduğunu belirledi. Taciz olaylarının yaşandığı bölgelerde bulunan tüm güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, Necip H. 'nin izine 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda rastladı. Ekipler, yakalamak için harekete geçtikleri Necip H. ile meydanda kovalamaca yaşadı. Yaşanan kısa kovalamacının ardında Necip H. polis tarafından yakalanarak, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede çocuk pornosu ve taciz ettiği çocuklara ait görüntüler bulundu.Polis merkezinde verdiği ifadesinde suçunu kabul eden Necip H. adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.
(FOTOĞRAF)
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