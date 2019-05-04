MURAT ARSLAN - Amasya'nın Suluova ilçesinde pazarcılık yaparak aile bütçesine katkı sağlayan 52 yaşındaki Münevver Çalışkan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Yemeği'ne katılmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır pazarda tezgah açarak hem eşine destek olduğunu hem de dört çocuğunu üniversitede okuttuğunu söyledi.

Bir süre önce Kaymakamlıktan telefonla aranarak, "Cumhurbaşkanımız sizi Külliye'ye davet ediyor" denildiğinde inanamadığını dile getiren Çalışkan, "Bizi Cumhurbaşkanımız nasıl çağırır?' dedim. 'Acaba biz oralara gidebilir miyiz?' diye düşündüm. 'Rüyamda da olsa göremem Cumhurbaşkanımızı.' diyordum ama gittim, gördüm Cumhurbaşkanımızı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmek için hazırlandığı sırada bazı arkadaşlarının kendisine, "Suluova ilçesinden gidip de Cumhurbaşkanı ile nasıl görüşeceksin? Yanındakilerle bile görüşemezsin." dediklerini belirten Çalışkan, bu sözlere üzüldüğünü anlattı.

- "Rabb'im onunla yan yana yemek yemeyi, sohbet etmeyi nasip etti"