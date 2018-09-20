Süngerden yapılmış ayakkabının fiyatı dudak uçuklatıyor! Bu ayakkabılar sizce ne kadardır?

Moda insanların kişisel tercihlerine dayanır. Dünyaya yayılan moda eğilimleri olsa da insanlar yalnızca kendilerinin beğendiği şeyleri takip eder. Yani moda trendleri gelir ve geçer.

Ancak bazen tamamen anlam verilmeyen garip şeyler moda olabilir. Tıpkı bu sünger kaplı ayakkabılar gibi.

Tasarımcı Christopher Kane, 2017 yılında Londra Moda Haftası'nda mutfak süngerleri gibi görünen stilettolarla hayranlık uyandırmıştı.

Podyumun dışına çıkan bu trend, tuhaf moda akımlarına bir yenisinin daha eklendiğini gösteriyor.

Muhtemelen evinizde bir sünger ve bir çift topuklu ayakkabı kullanarak kendi başınıza yapabileceğiniz ayakkabı 800 Sterlin yani 6 bin 567 TL'ye satılıyor.

Crocs terliklerinin de bu yıl tasarımlarını yapan Kane, “Risk almaktan ve diğer tasarımcıların dokunamayacağı yerlere gitmekten zevk alıyorum'' diye konuşuyor.



