Süper Loto çekildi (1)

S\u00fcper Loto oyununun 620. hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, S\u00fcper Loto'nun bu haftaki \u00e7ekili\u015finde kazand\u0131ran numaralar 2, 24, 26, 28, 46 ve 51 olarak belirlendi. \n(S\u00fcrecek)PARTNER Kad\u0131nlardan ilgin\u00e7 iddia: \u00dcsts\u00fcz g\u00fcne\u015flenmek...L\u00fcbnan B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi D\u0131\u015fi\u015fleri'ne \u00e7a\u011fr\u0131ld\u0131Bah\u00e7e\u015fehir'de pe\u00e7ete imalathanesinde yang\u0131n (1)
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