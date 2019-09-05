Süper Loto çekildi (1)

Süper Loto oyununun 620. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 24, 26, 28, 46 ve 51 olarak belirlendi.

(Sürecek)

