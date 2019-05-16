Süper Loto çekildi (2)

Süper Loto'nun 604'üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 9 milyon 301 bin 874 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 42 kişi 13 bin 873'er lira, 4 bilen 3 bin 425 kişi 184'er lira, 3 bilen 69 bin 732 kişi 15 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 281 bin 657 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 606 bin 201 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 898 bin 998 lira kamuya aktarıldı.

(Bitti)

