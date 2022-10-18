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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 18 Ekim 2022 Salı Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

18.10.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı 18 Ekim Salı akşam saatleriyle beraber merak konusu oldu. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. 18 Ekim 2022 Salı akşamı haftanın ilk Süper Loto çekilişi gerçekleşti. Peki, Süper Loto sonuçları ne oldu? 18 Ekim 2022 Salı Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 18 Ekim 2022 Salı Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından dört gözle bekleniyor. Süper Loto oynayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 18 EKİM AÇIKLANDI!

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ilk çekilişi gerçekleşti. Çekiliş sonuçları açıklandı. Süper Loto çekilişi saat 21:30 itibariyle çekilmeye başlandı.

İşte kazana numaralar;
3-9-13-15-34-55

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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