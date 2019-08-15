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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 15 Ağustos 2019 Süper Loto sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 22:29 | Son Güncelleme

Süper Loto oyununun 617'nci hafta çekilişi yapıldı. Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca, 30 milyon 268 bin 877 lira devretti. İşte MPİ 15 Ağustos 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları...

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 15 Ağustos 2019 Süper Loto sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 8, 9, 11, 24 ve 30 olarak belirlendi.

superloto

Süper Loto oyununun 617. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 30 milyon 268 bin 877 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 100 kişi 11 bin 37 lira 80'er kuruş, 4 bilen 7 bin 282 kişi 164 lira 25'er kuruş, 3 bilen 140 bin 932 kişi 14 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 4 milyon 322 bin 222 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 3 milyon 43 bin 559 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 703 bin 3 lira 84 kuruş kamuya aktarıldı.

(AA)

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