Süper Loto çekiliş sonuçları | Milli Piyango 25 Ekim Süper Loto sonucu

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 24 milyon 541 bin TL belirledi. 9 haftadır devreden Süper Loto’da bu hafta büyük ikramiye sahibini bulacak mı heyecanla bekleniyor. Süper Loto oyununda 6 şanslı rakamı bilen çıkana kadar devir devam edecek. İşte 25 Ekim Süper Loto sonuçları…

25 EKİM SÜPER LOTO SONUCU

Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda Süper Loto çekilişi tamamlandı:

10, 18, 22, 26, 28, 32

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

