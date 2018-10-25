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Süper Loto çekiliş sonuçları | Milli Piyango 25 Ekim Süper Loto sonucu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 21:25 | Son Güncelleme

Süper Loto sonuçları açıklandı... 9 hafta üst üste devreden büyük ikramiye tutarı 20 milyon lirayı aşmıştı. Bu nedenle şans oyunu tutkunlarının gözü 25 Ekim Süper Loto sonuçlarına çevrilmişti. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan çekilişin ardından Süper Loto sonuçları 25 Ekim belli oldu...

Süper Loto çekiliş sonuçları | Milli Piyango 25 Ekim Süper Loto sonucu

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 24 milyon 541 bin TL belirledi. 9 haftadır devreden Süper Loto’da bu hafta büyük ikramiye sahibini bulacak mı heyecanla bekleniyor. Süper Loto oyununda 6 şanslı rakamı bilen çıkana kadar devir devam edecek. İşte 25 Ekim Süper Loto sonuçları…

25 EKİM SÜPER LOTO SONUCU

Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda Süper Loto çekilişi tamamlandı:

10, 18, 22, 26, 28, 32

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

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Hayal satmaya devam. Devredip devredip kendi cebinizi doldurun bakalım. Garibanın ekmeğine göz dikmeyen kalmadı memlekette. Oynamayın
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