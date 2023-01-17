Süper Loto çekilişi ne zaman, saat kaçta? 17 Ocak Süper Loto çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Süper Loto'da şansını denemek isteyenler 17 Ocak Salı akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş ekranını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN [TIKLAYIN](https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle).

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Süper Loto her hafta salı, perşembe ve pazar günleri çekiliyor. Yoğun ilgi gören çekiliş saat 21.30'da gerçekleştiriliyor.

Bu akşam Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi gerçekleştirilecek. Umutlarını bu akşamki sonuçlara bağlamış binlerce kişi internetten Süper Loto sonuçlarını araştırıyor. Canlı yapılacak olan çekilişin ardından 17 Ocak Süper Loto sonuçlarına haberimizden ulaşabileceksiniz.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyundur. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Süper Loto tek kolon ücreti ise 3 TL'dir.



