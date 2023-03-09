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Süper Loto ne zaman çekiliyor, ikramiye ne kadar? 9 Mart Süper Loto bilet ve çekiliş ekranı

09.03.2023 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor. Binlerce kişi çekiliş sonuçları için araştırmalarını sıklaştırdı. Haftanın ikinci çekilişi için geri sayım tüm heyecanıyla devam ediyor. Peki Süper Loto ne zaman çekiliyor, ikramiye ne kadar? İşte 9 Mart Süper Loto bilet ve çekiliş ekranı...

Süper Loto ne zaman çekiliyor, ikramiye ne kadar? 9 Mart Süper Loto bilet ve çekiliş ekranı

Süper Loto çekiliş ekranı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Her çekilişinde ayrı heyecana sahne olan Süper Loto'da ikramiye tutarı da merak edilen bir diğer konu oldu. Bu akşam canlı yayında yapılacak çekilişe ilgi oldukça yoğun. Peki Süper Loto ne zaman çekiliyor, ikramiye ne kadar? Ayrıntılar haberimizde...

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş canlı yayında yapılacak. Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV ve Youtube kanalından takip edilebilecek.

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SÜPER LOTO İKRAMİYE NE KADAR?

Bu akşam yapılacak olan çekilişte Süper Loto ikramiyesi 23,8 milyon TL olarak açıklandı.

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Süper Loto 7 Mart çekiliş sonucunda büyük ikramiye kazanan çıkmamıştı. Büyük ödül bu akşamki çekilişe devretti.


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