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Süper Loto ne zaman çekiliyor, ne kadar devretti? 26 Ocak SÜPER LOTO bilet ve çekiliş sorgulama

26.01.2023 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto her çekilişiyle takipçilerini heyecanlandırıyor. Şans oyunu meraklıları bu akşamki çekiliş için yine epey heyecanlı. Süper Loto ne zaman çekiliyor merak konusu oldu. Bir diğer araştırılan konu ise Süper Loto ne kadar devretti sorusu oldu. Bugünkü çekiliş sonrasında kazanan kaybeden belli olacak. Peki Süper Loto ne zaman çekiliyor, ne kadar devretti? İşte ayrıntılar...

Süper Loto ne zaman çekiliyor, ne kadar devretti? 26 Ocak SÜPER LOTO bilet ve çekiliş sorgulama

Süper Loto çekilişi bu akşam yapılıyor. Haftanın ikinci çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Vatandaşlar çekiliş saati ve sonuçlarını merak etmeye başladılar. Araştırmalarını hızlandıran şans oyunu meraklıları bu akşam gülen talihli kendileri olacak mı heyecanla bekliyorlar. Peki Süper Loto ne zaman çekiliyor, ne kadar devretti? İşte detaylar...

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Süper Loto bu akşam canlı yayında çekilecek. Çekiliş saat
21.30'da başlayacak. Süper Loto çekilişi MPİ web sitesinden ve resmi Youtube kanallarından canlı yayınlanacak.

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SÜPER LOTO NE KADAR DEVRETTİ?

Süper Loto son çekiliş 24 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Canlı olarak yapılan çekilişte 6 bilen çıkmadı. Salı günü yapılan çekiliş devretti ve büyük ikramiye bugüne kaldı. Bu akşam 6 bilenin olması halinde kazanılacak büyük ikramiye 18.766.207,30 ₺ olacak.

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