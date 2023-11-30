HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Süper Loto ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? Süper Loto en çok çıkan sayılar neler? 30 Kasım Milli Piyango sorgulama

Süper Loto ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? Süper Loto en çok çıkan sayılar neler? 30 Kasım Milli Piyango sorgulama

30.11.2023 18:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 30 Kasım Perşembe akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü gerçekleşiyor. 30 Kasım Perşembe akşamı bu haftanın ikinci çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Merakla beklenilen çekiliş sonuçlarını haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz. Peki, Süper Loto ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? Süper Loto en çok çıkan sayılar neler? 30 Kasım Milli Piyango sorgulama

Süper Loto ne zaman çekiliyor, sonuçları açıklandı mı? Süper Loto en çok çıkan sayılar neler? 30 Kasım Milli Piyango sorgulama

Süper Loto sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla takip ediliyor. Vatandaşlar çekiliş sonrasında 'Süper Loto en çok çıkan sayılar, Süper Loto ne zaman çekiliyor' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Süper Loto'da şansını deneyenler 30 Kasım Perşembe akşamı sonuçları Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. İşte millipiyangoonline.com ekranı

30 KASIM SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın ikinci çekiliş heyecanı yaşanacak.

Süper Loto çekilişi 30 Kasım Perşembe akşamı saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş saatine kadar kupon doldurulabiliyor.

30 KASIM SÜPER LOTO CANLI İZLE İÇİN TIKLAYIN

28 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI

SÜPER LOTO SONUÇLARI 28 KASIM 2023 bilet sorgulama SÜPER LOTO SONUÇLARI 28 KASIM 2023 bilet sorgulama

SÜPER LOTO NE KADAR DEVRETTİ?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da 28 Kasım'da gerçekleştirilen son çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan çıkmışmamış ve büyük ödül devretmişti. Bu akşam yapılacak olan çekilişte Süper Loto büyük ikramiyesi 74.180.601,23 ₺ olarak açıklandı.

ezgif.com-webp-to-jpg (12)

SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyangı İdaresi tarafından yapılan Süper Loto çekilişi, haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekiliş saat 21.30'da yapılıyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

3547084_810x458


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Tabipleri Birliği davasında karar! Görevden alındılarTürk Tabipleri Birliği davasında karar! Görevden alındılar
Cesetleri 13 parçaya bölmüştü! Cinayetin detayları kan dondurduCesetleri 13 parçaya bölmüştü! Cinayetin detayları kan dondurdu
Edirne'de içme suyu renk değiştirdi! Başkan Gürkan'dan 'sabotaj' iddiası: Bu namussuzluğu yapanların yakasını bırakmayacağımEdirne'de içme suyu renk değiştirdi! Başkan Gürkan'dan 'sabotaj' iddiası: Bu namussuzluğu yapanların yakasını bırakmayacağım
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango süper loto sonuçları süper loto ne zaman çekiliyor süper loto canlı çekiliş süper loto en çok çıkan sayılar
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

'1 milyon alan futbolcunun karşılığında 4 milyon...' Olay sözler

'1 milyon alan futbolcunun karşılığında 4 milyon...' Olay sözler

'İçinde altın var' Söylenti hızla yayıldı! Herkesi heyecanlandırdı

'İçinde altın var' Söylenti hızla yayıldı! Herkesi heyecanlandırdı

Korkutan İstanbul depremi uyarısı! 'Orada sağlam ev kalmayacak"

Korkutan İstanbul depremi uyarısı! 'Orada sağlam ev kalmayacak"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünyaca ünlü fenomen tacizcisini böyle ifşa etti

Dünyaca ünlü fenomen tacizcisini böyle ifşa etti

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Şaşırtan vaka! İçinden canlı sinek çıktı

Şaşırtan vaka! İçinden canlı sinek çıktı

İlk randevusunu anlattı! "İlk buluşmaya anne ve babasını getirdi"

İlk randevusunu anlattı! "İlk buluşmaya anne ve babasını getirdi"

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.