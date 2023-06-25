SÜPER LOTO SONUÇLARI 25 HAZİRAN! Süper Loto nasıl oynanır? 25 Haziran çekiliş ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla takip ediliyor. Vatandaşlar çekiliş sonrasında 'Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 25 Haziran Pazar akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın son çekiliş heyecanı yaşandı.

Süper Loto çekilişi 25 Haziran Pazar akşamı saat 21:30'da gerçekleştirildi. Çekiliş saatine kadar kupon doldurulabiliyor.

25 HAZİRAN SÜPER LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR

6, 26, 1, 9, 20,8

22 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

SÜPER LOTO NE KADAR VERİYOR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto'da 20 Haziran'da gerçekleştirilen son çekilişte büyük ikramiye devretmişti. Bu akşam yapılacak olan çekilişte ikramiye 36,4 milyon TL olarak açıklandı.



