HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SÜPER LOTO SONUÇLARI 21 ŞUBAT 2023 AÇIKLANDI! Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI 21 ŞUBAT 2023 AÇIKLANDI! Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

21.02.2023 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 21 Şubat 2023 Salı günü akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. 21 Şubat 2023 Salı akşamı bu haftanın ilk Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango ile 21 Şubat Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO SONUÇLARI 21 ŞUBAT 2023 AÇIKLANDI! Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 21 Şubat Salı akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 21 ŞUBAT AÇIKLANDI!

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ilk çekilişi için geri sayım sona erdi. Çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto çekilişi 21 Şubat Salı akşamı saat 21:30'da gerçekleşti.

İŞTE KAZANDIRAN NUMARALAR;

9 - 15 - 16 - 38 - 45 - 46

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'de, 40 daireden oluşan 8 katlı bina tahliye edildiMersin'de, 40 daireden oluşan 8 katlı bina tahliye edildi
Hatay'da peş peşe depremler! Naci Görür ve Okan Tüysüz'den ilk açıklamaHatay'da peş peşe depremler! Naci Görür ve Okan Tüysüz'den ilk açıklama
Deprem bölgesinde okulların açılacağı tarihler belli oldu!Deprem bölgesinde okulların açılacağı tarihler belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
süper loto Milli Piyango süper loto çekiliş sonuçları süper loto çekilişi

En Çok Okunan Haberler

Mersin için korkutan uyarı! '6 ve üzeri depremde...'

Mersin için korkutan uyarı! '6 ve üzeri depremde...'

Açıklamalar peş peşe geldi! İki ilde yasaklandı

Açıklamalar peş peşe geldi! İki ilde yasaklandı

Barcelona'nın başı büyük dertte!

Barcelona'nın başı büyük dertte!

Gaziantep FK'nın yıldızı Alexander Merkel "Durumum iyi değil, futbol oynayamıyorum"

Gaziantep FK'nın yıldızı Alexander Merkel "Durumum iyi değil, futbol oynayamıyorum"

Erdoğan'dan çok sert sözler: Böyle vicdansızlık olur mu!

Erdoğan'dan çok sert sözler: Böyle vicdansızlık olur mu!

'Kalacak yeri olmayanlar' bu tarafa...

'Kalacak yeri olmayanlar' bu tarafa...

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.