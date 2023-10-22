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SÜPER LOTO SONUÇLARI 22 EKİM! Süper Loto nasıl oynanır, sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango sorgulama

22.10.2023 18:28 | Son Güncelleme:
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Süper Loto sonuçları 22 Ekim akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü gerçekleşiyor. 22 Ekim 2023 Pazar akşamı bu haftanın ikinci çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapıldı. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır, sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango sorgulama

SÜPER LOTO SONUÇLARI 22 EKİM! Süper Loto nasıl oynanır, sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango sorgulama

Süper Loto sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla takip ediliyor. Vatandaşlar çekiliş sonrasında 'Süper Loto sonuçları açıklandı mı?, Süper Loto en çok çıkan sayılar 2023' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 22 Ekim 2023 Pazar akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Merakla beklenilen çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

22 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın üçüncü çekiliş heyecanı yaşanacak.

Süper Loto çekilişi 22 Ekim 2023 Pazar akşamı saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş saatine kadar kupon doldurulabiliyor.

22 EKİM SÜPER LOTO CANLI İZLE İÇİN TIKLAYIN

19 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI

SÜPER LOTO SONUÇLARI 19 EKİM! SÜPER LOTO SONUÇLARI 19 EKİM!

SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyangı İdaresi tarafından yapılan Süper Loto çekilişi, haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekiliş saat 21.30'da yapılıyor.

SÜPER LOTO NE KADAR VERİYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da 19 Ekim'de gerçekleştirilen son çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan 1 şanslı talihli çıkmış ve 52.287.766,35 ₺ büyük ödülün sahibi olmuştu. Bu akşam yapılan çekilişte Süper Loto ikramiyesi 1,2 MİLYON ₺ olarak açıklandı.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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