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SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 20 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

20.12.2022 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 20 Aralık Salı akşamı itibariyle ilgililer tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. 20 Aralık 2022 Salı akşamı bu haftanın haftanın ilk Süper Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından yapıldı. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Aralık Süper Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 20 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından merakla bekleniyor. Süper Loto oynayan vatandaşlar 20 Aralık 2022 akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ilk çekilişi heyecanla beklendi. Çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto çekilişi 20 Aralık Salı akşamı saat 21:30'da gerçekleşti.

### İŞTE KAZANAN NUMARALAR;
12-18-21-29-51-53

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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