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SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! İşte 21 Ağustos 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları

21.08.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Geçen çekilişten 90 milyon 393 bin Türk Liralık büyük ikramiye tutarı bulunan şans oyununda kazandıran numaralar merak konusu oldu. Birçok kişi internette, "Süper Loto 21 Ağustos 2022 sonuçları açıklandı mı?", "Süper Loto sonuçları nasıl sorgulanır?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte merak edilen soruların yanıtı...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! İşte 21 Ağustos 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı. Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştirilen şans oyununun 21 Ağustos tarihli çekilişi için geri sayım sona erdi. Vatandaşlar arama motorlarında, "Süper Loto 21 Ağustos 2022 sonuçları açıklandı mı?", "Süper Loto sonuçları nasıl sorgulanır?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

21 AĞUSTOS PAZAR SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam üçüncü çekilişi düzenlendi. Daha önce Perşembe gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da yapıldı.

Süper Loto'nun 21 Ağustos 2022 Pazar günkü çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde:

03 24 26 41 52 57

i1

i2

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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