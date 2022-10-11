Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 11 Ekim 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Süper Loto sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Süper Loto çekilişi bu akşam yapılacak. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu en son 9 Ekim Pazar akşamı gerçekleştirildi. Şimdi gözler 11 Ekim Süper Loto sonuçlarına çevrildi. İşte Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ve çekiliş saati
Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 4 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
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