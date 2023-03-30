HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş günleri neler? 30 Mart çekiliş ve bilet sorgulama

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş günleri neler? 30 Mart çekiliş ve bilet sorgulama

30.03.2023 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Haftanın ikincisi olacak çekiliş bu akşam canlı yayında gerçekleştirildi. Heyecanla beklenen çekilişe yine ilgi oldukça yoğun. Peki Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş günleri neler? 30 Mart çekiliş ve bilet sorgulama...

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş günleri neler? 30 Mart çekiliş ve bilet sorgulama

Süper Loto çekiliş sonuçları merak ediliyor. Milyonlarca kişi Süper Loto çekilişini bekliyor. Haftada üç gün gerçekleştirilen çekiliş, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Peki Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş günleri neler? İşte detaylar...

30 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ikinci çekilişi gerçekleştirilecek. Süper Loto çekilişi 30 Mart Perşembe akşamı saat 21:30'da başlayacak.

maxresdefault (3)

30 MART SÜPER LOTO CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ GÜNLERİ

Süper Loto haftada üç gün salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İlginin oldukça yoğun olduğu Süper Loto, her hafta heyecanla bekleniyor.

maxresdefault (3)

28 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI

SÜPER LOTO SONUÇLARI 28 MART 2023 AÇIKLANDI! SÜPER LOTO SONUÇLARI 28 MART 2023 AÇIKLANDI!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hamza Dağ'dan HDP'nin seçim bildirgesine tepki!Hamza Dağ'dan HDP'nin seçim bildirgesine tepki!
Skandal videolara tepki yağıyor! Arabasına aldığı kızlara...Skandal videolara tepki yağıyor! Arabasına aldığı kızlara...
Emekli ikramiyesiyle almıştı! 'Sattırmıyorlar'Emekli ikramiyesiyle almıştı! 'Sattırmıyorlar'
Anahtar Kelimeler:
süper loto çekilişi süper loto sonuçları süper loto hangi günler çekiliyor

En Çok Okunan Haberler

Şişeleri 1 TL'ye alıp Avrupa'ya 50 euroya satıyor!

Şişeleri 1 TL'ye alıp Avrupa'ya 50 euroya satıyor!

Türkiye’nin yeni batık şehri: Yusufeli sular altına gömüldü

Türkiye’nin yeni batık şehri: Yusufeli sular altına gömüldü

'Çekilecek' iddialarına en net yanıt: "Yolumuza devam ederiz"

'Çekilecek' iddialarına en net yanıt: "Yolumuza devam ederiz"

Görüşmeye ilişkin çarpıcı kulis! 'Bu akşam saatlerinde...'

Görüşmeye ilişkin çarpıcı kulis! 'Bu akşam saatlerinde...'

'Devrim yapıyor' diyerek aday olacak ismi açıkladı

'Devrim yapıyor' diyerek aday olacak ismi açıkladı

YÖK Başkanı Özvar'dan yeni açıklama! Yüz yüze eğitim için tarih verildi

YÖK Başkanı Özvar'dan yeni açıklama! Yüz yüze eğitim için tarih verildi

İlginizi Çekebilir

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.