Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş günleri neler? 30 Mart çekiliş ve bilet sorgulama

Süper Loto çekiliş sonuçları merak ediliyor. Milyonlarca kişi Süper Loto çekilişini bekliyor. Haftada üç gün gerçekleştirilen çekiliş, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Peki Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş günleri neler? İşte detaylar...

30 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ikinci çekilişi gerçekleştirilecek. Süper Loto çekilişi 30 Mart Perşembe akşamı saat 21:30'da başlayacak.

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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ GÜNLERİ

Süper Loto haftada üç gün salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İlginin oldukça yoğun olduğu Süper Loto, her hafta heyecanla bekleniyor.

28 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI