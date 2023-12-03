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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır, hangi günler çekiliyor? 3 Aralık Milli Piyango sorgulama ekranı

03.12.2023 18:41 | Son Güncelleme:
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Süper Loto sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla takip ediliyor. Vatandaşlar çekiliş sonrasında 'Süper Loto en çok çıkan sayılar, Süper Loto sonuçları' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Süper Loto'da şansını deneyenler 3 Aralık Pazar akşamı sonuçları Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyor. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır, ne kadar devretti? 3 Aralık Milli Piyango ekranı

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto nasıl oynanır, hangi günler çekiliyor? 3 Aralık Milli Piyango sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları 3 Aralık Pazar akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü gerçekleşiyor. 3 Aralık Pazar akşamı bu haftanın ikinci çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Merakla beklenilen çekiliş sonuçlarını haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz. İşte millipiyangoonline.com ekranı

3 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın üçüncü çekiliş heyecanı yaşanacak.

Süper Loto çekilişi 3 Aralık Pazar akşamı saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş saatine kadar kupon doldurulabiliyor.

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28.11 SÜPER LOTO SONUÇLARI

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SÜPER LOTO NE KADAR DEVRETTİ?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da 30 Kasım'da gerçekleştirilen son çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan çıkmışmamış ve büyük ödül devretmişti. Bu akşam yapılacak olan çekilişte Süper Loto büyük ikramiyesi 79.287.888,42 ₺ olarak açıklandı.

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SÜPER LOTO HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyangı İdaresi tarafından yapılan Süper Loto çekilişi, haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekiliş saat 21.30'da yapılıyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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