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  4. Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango ile 1 Kasım Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango ile 1 Kasım Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

01.11.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı 1 Kasım Salı akşam saatleri itibariyle merak konusu oldu. Süper Loto haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri oynanabiliyor. 1 Kasım Salı akşamı haftanın ilk Süper Loto çekilişi için geri sayım sona erdi. Peki, Süper Loto sonuçları ne oldu? Milli Piyango ile 1 Kasım Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango ile 1 Kasım Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Süper Loto oynayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun 1 Kasım Salı akşamı ilk çekilişi gerçekleşti. Çekiliş sonuçları açıklandı. Süper Loto çekilişi saat 21:30'da gerçekleşti.

İşte kazanan numaralar;
11-16-26-27-33-38

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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