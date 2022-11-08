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  4. Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango ile 8 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı!

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango ile 8 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı!

08.11.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 8 Kasım Salı akşamı itibariyle sorgulanmaya başladı. Süper Loto haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri oynanabiliyor. 8 Kasım Salı akşamı haftanın ilk Süper Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşecek. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango ile 8 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango ile 8 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı!

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından merakla bekleniyor. Süper Loto oynayan vatandaşlar 8 Kasım 2022 akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 8 KASIM!

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ilk çekilişi gerçekleşti. Çekiliş sonuçları açıklandı. Süper Loto çekilişi saat 21:30'da çekildi.

İşte kazanan numaralar;
3-8-11-12-39-49

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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